Cristiano Ronaldo breekt opnieuw straf record en leidt Portugal langs Marokko

Portugal heeft een optie genomen op de achtste finales. Het versloeg Marokko met 1-0 en klimt voorlopig naar de leiding in groep B. Iran volgt op een punt, Spanje staat drie punten in het krijt. Om 20 uur spelen die ploegen tegen elkaar. Cristiano Ronaldo scoorde en brak opnieuw een record. Met zijn 85e goal stootte hij Ferenc Puskás van de troon. Nu heeft geen enkele Europeaan in de voetbalgeschiedenis meer internationale doelpunten gemaakt dan CR7.

Vier minuten, zolang had Cristiano Ronaldo dit keer nodig om zich op het scorebord te werken. Verdediger Da Costa verloor CR7 even uit het oog en zo kon hij de voorzet van João Moutinho keihard in doel verlengen. Vijf minuten later was de speler van Real Madrid daar opnieuw. Op een tegenaanval kon Ronaldo van in de zestien schuin voor doel uithalen, de bal hobbelde een metertje naast.

Foto: Photo News

Marokko kwam gaandeweg beter in de wedstrijd. Tweemaal kreeg scheidsrechter Geiger de woede van de hele natie over zich heen door twee dubieuze fases in de zestien. Eerst ging Nordin Amrabat liggen, nadat hij zelf Guerrero bij het truitje trok. Bij de tweede fase op het halfuur werd Boutaïb in de rug geduwd. Zowel de scheidsrechter als de VAR grepen niet in.

Geiger geeft de protesterende Marokkaanse coach een waarschuwing Foto: AFP

Vlak voor rust waren beide ploegen nog een keer gevaarlijk. Ronaldo ontwaakte uit zijn korte slaap en stuurde Guedes weg. Munir redde knap. Marokko stak zijn neus aan het venster bij een hoekschop. Die werd doorgekopt naar de tweede paal, waar Benatia net te laat kwam om de bal in doel te koppen.

Rui Patricio redt de meubelen

Portugal begon de tweede helft met opnieuw een snedige tegenaanval. Opnieuw kwam de bal bij Ronaldo, maar deze keer miste hij zijn schot volledig. Marokko reageerde langs Belhanda. Volledig vrijstaand kon hij op doel koppen, Rui Patricio ranselde de botsende bal uit zijn doel. Ook Benatia dook weer op na een vrije trap, zijn schot vloog over.

Foto: REUTERS

Net voorbij het uur ging de Marokkaanse storm nog steeds niet liggen. De stugge Portugese verdediging gaf echter geen krimp. Ziyech trapte een vrije trap vanop een interessante plaats maar net over het doel. Een kwartier later krulde hij een nieuwe stilstaande fase op het hoofd van Benatia, maar ook zijn derde kopkans bleek niet de goede.

Hakim Ziyech toonde zich bedrijvig, maar kon het tij niet keren. Foto: AFP

Marokko had duidelijk veel energie verspild maar kreeg toch nog een grote kans in de blessure tijd. Bij een rommelige fase in het strafschopgebied knalde opnieuw Benatia over. Portugal - dat een hele bleke tweede helft speelde - kwam nauwelijks aan het Marokkaanse doel. Geen probleem, want de Portugezen haalden hun eerste overwinning van het toernooi binnen. Voor Marokko betekent de nederlaag zo goed als zeker de uitschakeling.