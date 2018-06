Australië morst met kansen tegen Denemarken maar pakt dankzij VAR en omstreden strafschop eerste punt op WK

Australië heeft zijn eerste punt beet op dit WK: de Socceroos waren tegen Denemarken na rust zelfs de betere ploeg maar morsten met de kansen en konden enkel scoren dankzij de VAR. Mile Jedinak mocht nog in de eerste helft zijn tweede strafschop van dit tornooi binnentrappen na een tussenkomst van de videoref, die ingreep voor (discutabel) handspel van Poulsen. De Denen waren nochtans sterk begonnen met een bijzonder fraai doelpunt van sterspeler Christian Eriksen. Door dit gelijkspel staat Denemarken (4 punten) voorlopig wel op kop in Groep C, waar Frankrijk (3p) om 17u nog in actie komt tegen Peru (0p).

Christian Eriksen en zijn ploegmaats begonnen furieus aan de partij. Na een eerste waarschuwing via Thomas Delaney klommen ze op voorsprong: Schone legde de bal af en Eriksen nam de bal in een tijd op de slof. Matthew Ryan, de ex-doelman van Club Brugge en RC Genk, was kansloos op de schicht van de middenvelder van Tottenham.

Foto: Photo News

Nadien legden de Denen de partij op slot. De Australiërs probeerden de bakens te verzetten, maar miste voetballend vermogen om de solide defensie onder leiding van Simon Kjaer te ontwrichten. Dan bieden stilstaande fases een oplossing. De hoekschoppen bleven voorlopig zonder groot gevaar voor Schmeichel.

In minuut 36 kreeg Poulsen de bal ongelukkig tegen de hand na een nieuwe Australische hoekschop. Na tussenkomst van de VAR wees de scheidsrechter naar de stip. Het liet Jedinak toe om zijn tweede strafschop in evenveel matchen te scoren en de Socceroos konden met een gelijke stand gaan rusten.

Foto: Photo News

Australiërs krijgen moed

Het eerste kwartier na rust bleef de partij goed op en neer gaan. Denemarken dreigde met een afgeweken schot van Sisto dat naast hobbelde. Australië reageerde langs Leckie, die een knappe voorzet van uitblinker Rogic niet kon verzilveren.

Hoe langer de gelijke stand op het bord bleef, hoe meer de Australiërs in hun winstkansen gingen geloven. Leckie schotelde een unieke kans voor aan Kruse. Dalsgaard (ex- Zulte Waregem) werkte de bal net op tijd weg. Even later bewees middenvelder Mooy dat hij goed naar Eriksen had gekeken. Hij verstuurde een enorme pegel van buiten de 16, maar die vloog net over de Deense kooi.

Foto: REUTERS

In de laatste tien minuten viel de wedstrijd volledig stil. Australië wou nog wel, maar had veel energie verspild. Leckie en Arzani vonden Schmeichel nog op hun weg. Denemarken trok zijn mindere tweede helft door tot in de slotminuten en dus bleef de 1-1 op het bord. De Denen komen zo aan de leiding in de groep en nemen een optie op de achtste finales. De Australiërs zullen op de slotspeeldag Frankrijk moeten kloppen om die ronde te bereiken.