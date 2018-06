Argentinië huilt: uitschakeling dreigt voor Messi en co na dramatische wedstrijd tegen Kroatië

Het wordt niet het WK van Argentinië. Na een eerste gelijkspel tegen IJsland verloren de Albiceleste tegen Kroatië (0-3) na een gigantische blunder van doelman Caballero, een prachtige treffer van Modric en een late counter van Rakitic. Met één op zes is de uitschakeling voor Messi en co wel heel dichtbij. Kroatië is zeker van een plaats in de achtste finale.

LEES HIER waarom het nog altijd kan voor de Argentijnen ondanks de nederlaag

Na een ontgoochelende openingswedstrijd tegen IJsland (1-1) waren Argentinië en Lionel Messi het aan hun stand verplicht om Kroatië opzij te zetten. Maar het Balkan-team opende het WK sterk met een zege tegen Nigeria (2-0) en had duidelijk vertrouwen getankt, integendeel tot Lionel Messi die de druk van de natie duidelijk voelde.

Argentinë probeerde meteen het heft in handen te nemen maar Perisic zorgde al na vier minuten voor de eerste verwittiging. De ex-Bruggeling hield het veld goed breed en profiteerde van de Argentijnse driemansdefensie om schuins voor Caballero op te duiken. De back-up van Thibaut Courtois bij Chelsea had een sterke reflex nodig om Kroatië van een vroege voorsprong te houden.

Argentinië probeerde tegen te prikken onder impuls van Messi. Acuna trapte een voorzet op de bovenkant van de lat, Perez miste onbegrijpelijk voor open doel na een misverstand tussen Subasic en Vrsaljko. Maar ook Kroatië bleef in een viriele eerste helft gevaarlijk: Mandzukic had met zijn kopbal altijd beter moeten doen dan hem naast de kooi van Caballero leggen.

Het ging er pittig aan toe in de duels. Foto: EPA-EFE

Ook na de pauze kwam de Argentijnse motor maar moeilijk op gang. Agüero miste nog wel van dichtbij maar de koude douche volgde. Caballero wilde een terugspeelbal over Rebic lepelen maar zag tot zijn ontzetting hoe Rebic de bal met een perfecte volley tegen de touwen trapte. Wat een blunder van de 36-jarige doelman.

LEES HIER over de monumentale blunder van Argentijns doelman Caballero

Consternatie bij de Argentijnen die plots heel zenuwachtig begonnen te acteren. Juventus-aanvaller Gonzalo Higuain kwam in de plaats van Aguëro. De man die vier jaar geleden de Rode Duivels nog uit het toernooi knikkerde, werd al snel doorheen de defensie geloodst maar Meza noch Messi konden zijn voorzet voorbij Subasic loodsen. Aan de overzijde had Mandzukic de twee-nul aan de voet maar zijn poging strandde in het zijnet. Met Dybala bracht coach Sampaoli, na Higuain, nog een tweede Juve-vedette tussen de lijnen. De vaardige aanvaller knalde al meteen van dichtbij over de kooi van Subasic, de Argentijnen voerden de druk beetje bij beetje op maar gaven de Kroaten tegelijkertijd meer ruimte om te counteren. Naarmate de tijd vorderde, groeide de nervositeit bij de Argentijnen: veel balverlies en veel ruimte dat door Real-ster Modric werd afgestraft. Hij knalde de bal van buiten de rechthoek voorbij een grabbelende Caballero. Nul-twee met nog een kwartier te spelen, daar konden zelfs tien Leo Messi’s niets aan verhelpen. Meer zelfs, een heerlijke vrije trap van uitblinker Rakitic verdiende beter dan te sterven op de lat, diezelfde Rakitic duwde in de slotminuut nog een derde treffer voorbij een hulpeloze Caballero en maakte het debacle voor de Zuid-Amerikanen compleet.

Als IJsland morgen wint van Nigeria, dan hebben de Argentijnen hun lot niet meer in eigen handen.