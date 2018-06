De verlosser komt pas in blessuretijd: Brazilië beukt in 91ste minuut Costa Ricaanse deur open

Brazilië heeft zich niet laten verrassen door Costa Rica, maar veel scheelde het niet. Pas in de 91ste minuut tikte Coutinho de verlossende 1-0 binnen, aan het einde van de blessuretijd kwam daar nog de 2-0 van Neymar bij. De Seleçao begint met vier op zes aan het WK, maar schitterde nog niet.

Na het 1-1 gelijkspel op de eerste speeldag tegen Zwitserland was de missie duidelijk voor Neymar en de zijnen: winnen tegen Costa Rica. Op papier een eenvoudig klusje, zo leek het wel, want Costa Rica staat amper 21ste op de FIFA-ranking.

Geen goddelijk spel

Maar in voetbal is niets simpel: de Goddelijke Kanaries speelden niet bijster goed, maar verzamelden in de tweede helft wel kansen genoeg om enkele wedstrijden te winnen. Maar Neymar mikte vlak naast, Jesus knikte tegen de lat en Keylor Navas kwam meermaals gevat tussen op pogingen van onder meer Neymar en Coutinho.

Foto: AFP

De frustratie droop eraf bij de Seleçao: de minuten tikten vooruit en zodra een Braziliaan de bal had werd die omringd door enkele blauwhemden. Op naar minuut 77 dan: Neymar kapte zich vrij en...ging vlotjes tegen de vlakte. Strafschop, oordeelde de Nederlandse ref Kuipers, maar dat was buiten de VAR gerekend. Die oordeelde dat er van een fout geen sprake was.

Frustratie

Nog meer redenen voor frustratie dus, temeer omdat doelman Keylor Navas zich ontpopte tot de held van Costa Rica: elke voorzet die in de richting van zijn doel ging bokste hij weg….tot in de blessuretijd. Jesus bezorgde de bal aan Coutinho en die schoot van dichtbij raak: 1-0. En het was nog niet gedaan, want enkele minuten later tikte Neymar de 2-0 binnen.

Het stadion in lichterlaaie, en dat was maar logisch ook: met twee op zes had Brazilië zich nog mogen reppen tegen Servië om de 1/8ste finale te halen. Met vier op zes kan het met iets geruster gemoed naar die match toeleven. Maar het spel van een wereldkampioen, dat zagen we nog niet.

En Costa Rica? Dat is na twee nederlagen op rij al uitgeteld. Jammer voor de verrassing van 2014, maar op basis van het spel niet meer dan terecht. Tegen Zwitserland staat woensdag enkel nog de eer op het spel.

Foto: REUTERS