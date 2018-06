Klaar voor het echte werk: Rode Duivels dollen met Tunesië, Lukaku en Hazard schitteren

Met een brede lach mogen de Rode Duivels vanavond op visite bij koning Filip. Of is het omgekeerd? Met twee goals van kroonprins Romelu Lukaku en twee van keizer Eden Hazard bliezen de Belgen een teleurstellend zwak Tunesië weg: 5-2 werd het na een dolle middag. 100 procent zeker is de kwalificatie voor de 1/8ste finale nog niet, maar zonder ongevallen van Engeland tegen Panama duelleren de Rode Duivels donderdag om de groepswinst.

De WK-voorbereiding van de Rode Duivels zit er nu helemaal op. Na Panama verdween met Tunesië een tweede amuse gueule achter de kiezen van de Rode Duivels. Buffalo Dylan Bronn bracht de Rode Duivels nog wel aan het schrikken met de 2-1, maar aan de rust was België klaar met een vooral defensief tegenvallend Tunesië. Lukaku en Hazard scoorde elk twee keer, de ingevallen Batshuayi miste nog drie opgelegde kansen. In het slot maakte de spits dan toch zijn doelpunt, de tweede tegengoal was slechts een voetnoot.

Vanop de tribune kon koning Filip alleen maar genieten. De vorst kreeg het verwijt dat hij met zijn aanwezigheid het regime van Vladimir Poetin in de kaart speelde, maar hij had vandaag een goeie reden om in Moskou te zijn: een feestje bouwen met de Rode Duivels.

Bondscoach Roberto Martinez koos voor dezelfde elf als tegen Panama. En hoewel de temperatuur in Moskou zeker niet lager lag dan vorige maandag in Sochi, begonnen de Rode Duivels deze keer wel met vuur en goesting aan de wedstrijd. Zoals gevreesd waren de enkels van Eden Hazard een doelwit van de Tunesiërs. Al in de eerste minuut werd hij tegen de vlakte gewerkt. En na vijf minuten kwam Syam Ben Youssef ingevlogen met een onbesuisde tackle op de rand van het strafschopgebied. De Amerikaanse ref Jair Marrufo twijfelde niet en wees meteen naar de stip.

De videoassistentscheidsrechters twijfelden en vroegen Marrufo om de beelden te herbekijken. Maar de Amerikaan bleef bij zijn beslissing – we hebben het nog niet zoveel scheidsrechters zien doen op dit WK. Terwijl de Tunesische sociale media hun gal uitspuwden over de beslissing ging Eden Hazard kalm achter de bal staan en zette hij België op 1-0. Een droomstart die de Belgen vleugels gaf.

De Tunesische bondscoach Nabil Maaloul had met Saifeddine Khaoui voor Naim Sliti een meer balvaste speler ingebracht maar de Belgische druk was te groot. Het was gewoon wachten tot de 2-0 viel. Eerst kon Hazard niet afwerken op voorzet van Lukaku, daarna onderschepte Dries Mertens een pass van Ben Youssef om Lukaku de 2-0 aan te bieden.

Tunesië had het geluk kort daarna de aansluitingstreffer te scoren. Kapitein Wahbi Khazri trapte een vrije trap op het hoofd van de ingelopen Dylan Bronn. Twee Tunesiërs stonden buitenspel, maar niet de rechtsachter van AA Gent. Jammer genoeg voor Bronn en Gent moest hij even later geblesseerd naar de kant.

De 2-1 luidde het beste Tunesië in dat we op dit WK hebben gezien. Khazri was de dreigendste man en Boyata moest een paar keer ingrijpen om een kans op de gelijkmaker te smoren.

Lukaku had al één goeie kans op 3-1 gehad toen hij in de blessuretijd van de eerste helft werd aangespeeld door Meunier. De rechtsachter van Paris Saint-Germain leefde zich uit in zijn aanvallende “wingback”-positie en gaf op het perfecte moment mee aan Lukaku. Voor de Manchester United-spits was het zijn vierde goal van dit WK en zijn veertigste goal voor België. Hij is niet alleen gedeeld WK-topschutter met Cristiano Ronaldo, met vijf WK-goals (ook nog eentje in Brazilië) komt hij ook op gelijke hoogte met recordhouder Marc Wilmots.

Aan de rust waren de Duivels met Tunesië klaar en konden ze vooruit denken aan de wedstrijd tegen Engeland. Lukaku had in de eerste helft al verzorging gekregen aan de voet en ging op het uur naar de kant voor Marouane Fellaini. De 4-1 stond toen al op het bord. Toby Alderweireld pakte uit met een van zijn typische lange ballen, Eden Hazard zorgde voor de perfecte controle en afwerking.

Hazard ging zijn goal vieren voor de Belgische vakken en de drieduizend Belgen, plus nog eens zoveel neutrale fans die de kant van de Rode Duivels hadden gekozen, gingen nu helemaal uit de bol.

Martinez haalde ook Hazard aan de kant, voor Michy Batshuayi. Die miste nog drie grote kansen, maar wist dan in het slot toch te scoren. Dat deed ook Tunesië, het werd 5-2.

Mathematisch zijn de Rode Duivels nog niet zeker van de kwalificatie, maar zonder ongelukken van Engeland tegen Panama duelleert België donderdag met Engeland in Kaliningrad om de groepswinst.