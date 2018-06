Engeland dolt met Panama en wint met 6-1, maar Panemezen zijn toch blij met allereerste WK-treffer

Engeland heeft Panama in de pan gehakt met 6-1. Na een furieuze eerste helft stond het bij de rust al 5-0. Harry Kane scoorde een hattrick en is daardoor alleen topschutter op dit WK. Ondanks de pandoering waren de Panamezen toch dolblij dankzij hun allereerste WK-goal.

“Is dit echt Engeland?” Velen Engelsen konden hun ogen amper geloven toen ze bij de rust naar het scorebord keken. 5-0 stond erop. ‘Is this really happening?’, klonk het. Ja, Engeland walste in de eerste helft over de Panama. Maar het kreeg daarbij ook wel erg veel hulp van de Panamezen zelf. Na acht minuten probeerden ze met handen en voeten de Engelsen af te stoppen op een hoekschop, maar ze vergaten wel John Stones. Die kon moederziel alleen inlopen en de 1-0 binnenkoppen.

Foto: AP

Na 45 minuten was iedere Engelsman het in zijn vreugde al vergeten, maar niet veel na die openingsgoal, stond het wel bijna 1-1. Barcenas schoot maar rakelings voorbij de verste paal. Maar daarna zakten de Panamezen helemaal in. En hadden ze vooral fouten nodig om The Three Lions af te stoppen: Lingard werd tussen een Panamese sandwich gelegd en Kane trapte de 2-0 vanop de strafschopstip onhoudbaar in de bovenhoek.

Foto: EPA-EFE

De Engelsen op rozen. En Panama op losse schroeven. Lingard trapte de 3-0 magistraal binnen, Stones scoorde de 4-0. In de extra tijd van de eerste helft kreeg Engeland een tweede strafschop na opnieuw worstelverdedigen bij Panama. Alsof het een kopie was van de 2-0 trapte Kane strak de 5-0 tegen de netten. En zeggen dat de Rode Duivels bij de rust een week geleden nog 0-0 bleef steken.

Foto: AP

Om over de Rode Duivels te springen en groepsleider te worden, hadden de Engelsen een verschil van zes goals nodig. En het zat de Panamezen dan ook niet mee. Harry Kane kreeg het schot van Loftus-Cheek op de hielen en zo dwarrelde de bal binnen: 6-0. Door de hattrick heeft Kane nu vijf goals waardoor hij over Lukaku en Ronaldo springt in de WK-topschuttersstand.

Het leek wel een oefenpartij tussen een eersteklasser en een eersteprovincialer, maar toch kon Baloy een schot van AA Gent-speler Avila in doel verwerken en zo de allereerste Panamese WK-goal ooit te scoren. De fans vierden uitbundig en was de zware pandoering snel vergeten.