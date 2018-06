Japan en Senegal blijven na gelijkspel allebei mogelijke tegenstanders van Rode Duivels in 1/8e finales

Japan en Senegal speelden 2-2-gelijk in hun tweede wedstrijd in Groep H. De Afrikanen kwamen tot tweemaal toe op voorsprong, eerst na een flater van doelman Kawashima en vervolgens via Eupen-speler Moussa Wagué, maar Takashi Inui en Keisuke Honda maakten telkens gelijk. Daardoor weten de Rode Duivels nog niet wie hun tegenstander in de 1/8e finales kan zijn want Japan en Senegal staan momenteel wel op kop met vier punten maar Polen en Colombia spelen om 20 u nog tegen elkaar.

De wedstrijd van donderdag tegen Engeland zal bepalen of de Rode Duivels groepswinnaar worden of niet. Indien België zelf Groep G wint, speelt het op 2 juli in Rostov tegen de tweede uit Groep H. Als de Rode Duivels tweede worden moeten ze op 3 juli in Moskou tegen de groepswinnaar.

Momenteel staan Japan en Senegal aan de leiding met elk vier punten, Polen en Colombia hebben nog geen enkel punt maar komen later vandaag nog in actie. Op de laatste speeldag speelt Senegal tegen Colombia en Polen tegen Japan.

De Japanse bondscoach voerde in vergelijking met de ploeg die tegen Colombia startte geen wijzigingen door. Bij Senegal kwam Pape Alioune Diaye in de plaats van Mame Diouf. De Afrikanen namen in de openingsfase het initiatief en zagen het overwicht na elf minuten beloond met een voorsprong. Eiji Kawashima, de oud-doelman van Lierse en Standard, bokste een schot van Sabaly ongelukkig tegen de benen van Sadio Mané. De Liverpoolvedette scoorde zo een van de gemakkelijkste doelpunten uit zijn carrière. Japan reageerde meteen via Hasebe, die een schot afgeblokt zag.

Net voorbij het half uur hingen de bordjes weer in evenwicht. Inui krulde het leer fraai in de verste hoek voorbij doelman N’Diaye en verzilverde zo meteen het eerste echte doelgevaar van de Blue Samurai. Senegal kreeg voor de koffie nog een goeie kans om op voorsprong te komen maar een attente Kawashima stond pal op een schot van diepe spits Niang.

Een kwartier na de pauze kreeg Japan een unieke kans om op voorsprong te komen, Osaka trapte na een ideale assist van Shibasaki echter knullig naast het leer. Meteen daarna waren de Aziaten opnieuw dichtbij een goal maar Inui krulde de bal tegen de lat.

Wie met de kansen morst, krijgt het deksel op de neus, zo luidt de voetbalwijsheid en dat overkwam ook Japan. In de 71e minuut trapte Moussa Wagué zijn land op voorsprong. Sabaly bracht de bal laag voor de goal en aan de tweede paal knalde de Eupen-speler hard binnen. Maar Japan gaf zich niet gewonnen en via de ervaren Keisuke Honda, net daarvoor ingevallen, stond het enkele minuten later alweer 2-2.

In een prangende slotfase gingen beide ploegen nog op zoek naar de winninggoal maar de netten in de Ekaterinburg Arena trilden geen vijfde keer.