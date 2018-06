Polen kansloos uitgeschakeld, Colombia maakt indruk als mogelijke tegenstander van Rode Duivels

Polen heeft ook zijn tweede groepswedstrijd op het WK (kansloos) verloren en is uitgeschakeld voor de volgende ronde. Een sterk Colombia won verdiend met 0-3 na goals van Yerry Mina voor rust, en Radamel Falcao en Juan Cuadrado erna. Door deze zege staan de Zuid-Amerikanen voorlopig derde in Groep H, met één puntje minder dan het leidersduo Japan-Senegal. Als ze hun laatste groepswedstrijd tegen de Afrikanen winnen, kan Colombia in de 1/8e finales uitkomen tegen de Rode Duivels. De volgende tegenstander voor de Belgen komt immers uit deze groep en Colombia zal zeker indruk hebben gemaakt.

Deze keer geen ex-Gouden Schoen José Izquierdo: de Colombiaanse held James Rodrigues was weer fit en stond dus opnieuw in de basis.

Smerige Lewandowski

Na vier minuten was het al even bibberen bij de Colombianen toen doelman David Ospina kermend op de grond bleef liggen. Hij gleed uit nadat Dawid Kownacki even in de weg liep, waardoor hij last kreeg aan de enkel. Na een korte pauze kon hij gewoon verder. Kort daarna liet Robert Lewandowski zich van zijn slechtste kant zien. De Colombiaanse verdediger Yerry Mina lag na een duel met hem op de grond, waarna de Poolse superster vol op Mina’s hand ging staan. Noch de scheidsrechter, noch de VAR kwam tussen.

Foto: AFP

Tijdens het eerste halfuur was de wedstrijd zeer gelijkopgaand. De Polen speelden voorzichtig, met af en toe een prikje, terwijl de Colombianen wat meer druk kwamen zetten. Het balbezit was evenwel gelijk verdeeld, en de Zuid-Amerikanen hadden moeite om de stugge Poolse verdediging te doorbreken. Buiten een uitbraak van Radamel Falcao en een heerlijke dribbel van Juan Cuadrado weerden de Polen resoluut het Colombiaanse offensief af. Net na het halfuur werd de Colombiaanse middenvelder Abel Aguilar op een draagberrie van het veld gedragen. Hij had een tik gekregen en kon niet meer verder.

Foto: Photo News

De wit-rode verdediging kon de Colombiaanse belegering echter niet eindeloos lang afstoppen, en kort voor de rust maakte Mina met een kopbal van dichtbij de openingstreffer. De verdediger had zijn wraak beet voor het voetje van Lewandowski. Zijn doelpunt was het allereerste schot op doel in de hele wedstrijd.

Na de rust konden de Polen echter niet meer tippen aan een oppermachtig Colombia. Falcao en Cuadrado zetten de score op 3-0, en de Polen waren gebroken. Op enkele speldenprikjes richting doel van Ospina na kwamen de troepen van Adam Nawalka er niet meer uit, ook niet met Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk die zich vooral liet opmerken met wat duw- en trekwerk. Ook een andere oude bekende kreeg nog wat speelminuten, namelijk de voormalige Club Brugge-aanvaller Carlos Bacca, maar gescoord werd er niet meer. Integendeel, de Colombianen verzorgden nog de show en maakten indruk.

Mogelijke tegenstander van Rode Duivels

Polen had op de eerste speeldag in groep H met 1-2 verloren van Senegal, terwijl Colombia met dezelfde score onderuitging tegen Japan. Omdat Senegal en Japan 2-2 gelijkspeelden, delen ze de leiding met 4 punten, voor Colombia (3 ptn). Polen (0 ptn) is uitgeschakeld.

Volgende week donderdag (28 juni) staan op de laatste speeldag Japan/Polen en Senegal/Colombia op het programma. Uit deze poule komt de tegenstander van de Rode Duivels in de achtste finales.

