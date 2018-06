Saudi’s redden de eer in eerste overbodige WK-wedstrijd, maar Egyptische doelman steelt de show

Het al uitgeschakelde Saudi-Arabië heeft het WK alsnog afgesloten met een zege: tegen het ook al uitgeschakelde Egypte werd het in de absolute slotfase nog 2-1, goed voor de eerste punten voor de Saudi’s. De Egyptenaren sluiten het WK zo af zonder punten, maar zagen doelman Essam Al-Hadary wel het record van oudste speler ooit op een WK breken. De 45-jarige stal bovendien de show door net voor rust knap een strafschop uit zijn doel te ranselen.

De Egyptische ster Mohamed Salah opende in de 22ste minuut de score in de Volgograd Arena. De flankaanvaller van Liverpool pakte uit met een mooie lob over de ver uitgekomen Saoedische doelman. Meteen daarna was Salah dichtbij een tweede Egyptische treffer. Hij mocht alleen richting Al-Mosailem lopen, maar een nonchalante lob hobbelde naast.

Vijf minuten voor rust kreeg Fathi de bal ongelukkig tegen de arm in de eigen zestien, waardoor Al-Muwallad de Saoedi’s langszij kon brengen. Zijn penalty werd echter gestopt door de Egyptische doelman Essam El-Hadary, sinds maandag met zijn 45 jaar en 161 dagen de oudste speler ooit die in actie kwam op een WK. Hij duwde het leer tegen de lat. Even later kreeg Saoedi-Arabië opnieuw een strafschop, dit na een lichte overtreding op Al-Muwallad. Al-Faraj zorgde voor het eerste Saoedische doelpunt op dit WK.

Bijna een kwartier ver in de tweede helft was Treziguet er voor Egypte dichtbij. Zijn kopbalpoging ging nipt naast. Verder was El-Hadary alert bij twee Saoedische pogingen. In het slot mocht invaller Kahraba nog alleen afstormen op Al-Mosailem, maar hij besloot recht op de Saoedische doelman. Het venijn zat hem in de staart voor de Egyptenaren, want diep in de blessuretijd (90.+5) trapte Al-Dawsari het leer alsnog voorbij El-Hadary in de linkerbenedenhoek. Salah kreeg als troostprijs wel de Man van de Match-trofee.

Opvallend: voor de Saudi’s is het de eerste overwinning op een WK sinds het met 0-1 gewonnen duel tegen de Rode Duivels in de Verenigde Staten in 1994.

In de andere wedstrijd in poule A won Uruguay met 3-0 van Rusland. Daardoor stoten de Uruguayanen als groepsleider met 9 punten door naar de achtste finales, samen met Rusland (6 ptn). Saoedi-Arabië (3 ptn) en Egypte (0) zijn uitgeschakeld.