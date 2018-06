Gastland Rusland weer met beide voetjes op de grond na nederlaag tegen Uruguay

Rusland staat na twee sterke openingspartijen weer met beide voetjes op de grond. Het gastland ging tegen Uruguay met 3-0 onderuit nadat de Russen meer dan een helft met een man minder moesten spelen. Suarez, Laxalt en Cavani zorgden voor de doelpunten, beide landen waren al geplaatst voor de volgende ronde.

LEES OOK: Saudi’s redden de eer in eerste overbodige WK-wedstrijd, maar Egyptische doelman steelt de show

Zowel Rusland als Uruguay had in de eerdere groepswedstrijden 6 op 6 gepakt tegen Saudi-Arabië en Egypte. Beide teams waren dus al gekwalificeerd en streden om de eer van groepswinst - al is die plaats natuurlijk ook bepalend voor hun tegenstander in de volgende ronde. De Russen leken hun elan van de vorige partijen, waarin ze acht keer scoorden, te willen doorzetten en gingen meteen op zoek naar de openingstreffer. Het was echter Uruguay dat die openingstreffer al na amper negen minuten scoorde. Suarez knalde een vrije trap laag langs de muur, de verraste doelman Akinfeev mocht zich onmiddellijk omdraaien: 1-0.

2-0 achter en één man minder

De Russen hadden het niet onder de markt tegen de Zuid-Amerikanen, maar toch ontwikkelden ze enkele mooie kansen. Cheryshev knalde van ver op doelman Muslera, even later knikte spits Artem Dzyuba de bal tegen de grond en over. Een Russisch doelpunt hing in de lucht, zo leek het, en het viel ook… aan de overkant. Diego Laxalt haalde van ver uit en zag zijn schot via de voet van de ongelukkige Cheryshev binnenwaaien. 2-0 voor Uruguay, de Russen in zak en as.

Foto: AFP

Suarez en Betancur kregen nog enkele kansen op 3-0 voor de pauze, maar scoorden niet. Het Russische drama werd compleet toen vlak voor de pauze Igor Smolnikov zijn tweede gele kaart - en dus rood - pakte. De Russen mochten dus met één man minder de kleedkamer opzoeken en na de pauze verging het hen niet veel beter.

Cavani scoort dan toch in blessuretijd

Uruguay controleerde en stak bij momenten de neus aan het venster. Gescoord werd er echter niet. Bij de Russen stond spits Dzyuba op een eiland, terwijl aan de overzijde Edinson Cavani kans na kans niet tegen de netten kreeg. Verder dan enkele counters kwam Rusland niet, Dzyuba mikte met nog een kwartier te gaan dé kans over. Met de ingevallen Cristian Rodriguez konden de Uruguayanen nog een aantal keren stevig dreigen, maar Akinfeev stond meermaals pal.

Foto: Photo News

In het slot werd Uruguay steeds dreigender, met dank aan Rodriguez en Cavani. De verlossende treffer kwam er bij het ingaan van de blessuretijd dan toch voor Cavani, op een hoekschop. Godin kopte nog op Akinfeev, maar met de rebound van Cavani stond de 3-0 toch op het bord. De score veranderde nadien niet meer. Uruguay eindigt zo als eerste in groep A met 9 punten, de Russen bekeren ook verder met 6 punten. De Uruguayanen spelen op 30 juni in Sotsji hun achtste finale tegen het nummer twee uit groep B, Rusland zal uitkomen tegen de winnaar van diezelfde groep.

Suarez weer Man van de Match

De prijs van Man van de Match ging ook deze keer naar Luis Suarez. Na de tweede WK-wedstrijd, tegen Saoedi-Arabië (1-0 zege), werd Suarez ook al verkozen tot Man van de Match. De aanvaller van FC Barcelona maakte toen het enige doelpunt van de partij. Bondscoach Oscar Tabarez was alvast tevreden over zijn topspits. “Het is erg belangrijk dat Edison Cavani en Luis Suarez beiden hebben gescoord. We zijn erg blij met wat de ploeg heeft gedaan. We hebben gezegd dat we ons wilden verbeteren”, zei hij. “We zijn geslaagd voor de test. Rusland heeft ons niet in onze loopgraven teruggedrongen, maar we hebben hen in hun kamp geduwd, vooral tijdens de eerste 30 minuten.

Uruguay is nu groepswinnaar met 9 op 9. “Eerste of tweede in de groep, we weten niet welke van drie ploegen (Spanje, Portugal of Iran) we zullen tegenkomen. Dus het enige belang van dit resultaat was een boodschap uitsturen, winnen.” De Russische ploeg zal dan weer het verlies tegen Uruguay in de laatste WK-groepswedstrijd in groep A “verteren”, zo verklaarde bondscoach Stanislav Cherchesov achteraf. Rusland verloor met 3-0 tegen Uruguay, dat groepswinnaar werd. De Russen moesten na 36 minuten bovendien met tien voort, toen Igor Smolnikov een tweede gele kaart kreeg.

“Niveau Uruguay was veel hoger dan dat van vorige tegenstanders”

“Met tien hebben we gelopen, we hebben altijd aangevallen”, aldus de Russische bondscoach. “In het begin van de wedstrijd waren we niet goed. Ik denk dat we niet zo slordig moesten zijn. Als we zulke fouten maken, geven we de tegenstander de kans te doen wat hij wil. Op training werken we aan stilstaande fases, maar ze hebben toch gescoord. We moeten objectief zijn, het niveau van onze tegenstander vandaag was veel hoger dan dat van onze vorige tegenstanders (Saoedi-Arabië en Egypte). Uruguay heeft spelers van een heel hoog niveau, maar sommigen van onze spelers zijn beter. Nadat we een speler hadden verloren, waren we nog agressief. De spelers hebben getoond dat ze mannen waren.”