Nonchalant Spanje kruipt door het oog van de naald na gelijkspel tegen felle Marokkanen

Spanje is in zijn laatste groepswedstrijd op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen: La Roja leek op weg de groepswinst uit handen te geven na een 2-2 gelijkspel tegen het al uitgeschakelde Marokko, maar door een late Iraanse gelijkmaker tegen Portugal blijven de Spanjaarden toch eerste in groep B. In de volgende ronde mogen zij het daarom opnemen tegen gastland Rusland, terwijl Portugal het gevaarlijke Uruguay in de ogen moet kijken.

LEES OOK. Portugal ontsnapt aan uitschakeling tegen Iran, Ronaldo mist strafschop (en krijgt geen rood)

Spanje moest winnen om zeker te zijn van groepswinst en een achtste finale tegen gastland Rusland, dus stuurde bondscoach Fernando Hierro zijn sterkst mogelijke elftal de wei in. Dus mét Busquets die bij een gele kaart geschorst was voor de achtste finale, en met Isco in de plaats van Lucas Vazquez. Bij Marokko was het vooral uitkijken naar de prestatie van rechtsachter Hakimi, die zijn Real Madrid-ploegmaats in de ogen keek, en naar oude bekenden Nabil Dirar en Mbark Boussoufa. Mehdi Carcela kreeg op de bank het gezelschap van kapitein Benatia (Juventus), Saiss kreeg zijn kans in het hart van de verdediging.

Het ging er bijzonder hard aan toe: hier tackelt Gerard Piqué met twee voeten vooruit Foto: AP

Felle Marokkanen

De Marokkanen waren dan wel al uitgeschakeld, dat weerhield hen er niet van furieus te starten. Dat wierp ook meteen vruchten af: op het kwartier gingen Iniesta en Ramos aan het knoeien. Het ervaren duo gaf de bal gewoon cadeau aan Boutaib, die het geschenk dankbaar aannam, richting doel sprintte en De Gea koelbloedig tussen de benen te grazen nam. Lang konden de Noord-Afrikanen echter niet genieten van hun voorsprong: het getergde Spanje plaatste een ferme tempoversnelling en tikte de Marokkanen even dol: Iniesta maakte zijn fout goed met een heerlijke passeerbeweging voorbij Da Costa en bood Isco de gelijkmaker op een dienblaadje aan: 1-1.

12 - Isco has been directly involved in 12 goals in his last 15 international appearances for Spain, scoring 10 goals and assisting a further two. Magician. — OptaJoe (@OptaJoe) 25 juni 2018

Spanje ging daarna door op zijn elan, de Marokkanen moesten alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Het leverde hen drie gele kaarten op drie minuten op, maar scoren deden de Spanjaarden niet meer voor rust. Het waren zelfs de Marokkanen die nog het dichtst bij een nieuwe voorsprong kwamen nadat Pique en Ramos stonden te slapen bij een snel genomen ingooi, maar De Gea verijdelde een tweede doelpunt van Boutaib.

4 - Morocco were shown four yellow cards in the first half agaist Spain - since 1966, the only other occasion of a team having more in the first half of a World Cup game was also by Morocco (5 v Netherlands in 1994). Crunch. — OptaJoe (@OptaJoe) 25 juni 2018

Spanje speelt met zijn geluk

Na de rust nam Marokko het commando over: na twee minuten hadden de Leeuwen van de Atlas al een strafschop kunnen krijgen na hands van Pique op de rand van de zestien, even later moest De Gea de bal wegboksen voor de neus van Boussoufa nadat de ex-Anderlechtspeler aan de aandacht van Ramos ontsnapte, en een prachtig schot van Amrabat stierf op de kruising.

Saiss haalt een kopbal van Isco van de lijn Foto: AP

Het duurde een kwartier alvorens de Spanjaarden weer wakker werden, maar buiten een kopbal van Isco die door Saiss van de lijn werd gehaald, leverde dat weinig kansen op. Tien minuten voor tijd werd het zelfs nog erger voor La Roja: invaller El Nesyri torende boven iedereen uit en kopte de bal keihard voorbij een kansloze De Gea. Marokko leek af te stevenen op een knappe 1-2 zege, maar in de extra tijd bezorgde invaller Iago Aspas de Spanjaarden met een knap hakje alsnog een punt. Scheidsrechter Irmatov keurde het doelpunt eerst nog af voor buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR werd de gelijkmaker alsnog goedgekeurd.

Doordat Iran in de slotfase zowaar nog gelijkmaakte tegen Portugal sleepte Spanje zelfs nog de groepswinst uit de brand. Beide landen eindigen met 5 punten en een doelsaldo van +1, maar de Spanjaarden maakten één doelpunt meer dan de Portugezen (6 tegenover 5).

In de achtste finales neemt Spanje het komende zondag in het Luzhniki-stadion te Moskou op tegen gastland Rusland, de tweede uit poule A. Een dag eerder kijkt Portugal Uruguay, dat groep A won, in de ogen in het Fisht-stadion in Sochi.

WHAT DRAMA. on Sunday. pic.twitter.com/DdrFnn3lLM — FIFA World Cup(@FIFAWorldCup) 25 juni 2018