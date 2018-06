Portugal ontsnapt in slotfase aan uitschakeling en speelt gelijk tegen Iran, Ronaldo mist strafschop (en krijgt geen rood)

Portugal heeft zich op het randje voor de achtste finales van het WK voetbal gekwalificeerd. De Europese kampioen speelde slechts gelijk: het werd 1-1 na een wereldgoal van Quaresma en een strafschop van Ansarifard. Iran miste in de blessuretijd nog een enorme kans op de winnende treffer. Cristiano Ronaldo kende niet zijn gelukkigste avond met een penaltymisser, bovendien ontsnapte hij in het slot nog aan een rode kaart.

Vooraf hadden zowel Portugal als Iran uitzicht op een ticket naar de achtste finales. Portugal had immers net als Spanje vier punten vergaard, terwijl de Iraniërs na hun zege tegen Marokko drie punten telden. Winst zou beide teams hoe dan ook een plek in de volgende ronde opleveren. Iran kon maar beter winnen en dat bleek ook uit het geleverde spel: waar de mannen uit het Midden-Oosten tegen Spanje nog de bus parkeerden, werd er vandaag toch iets aanvallender gespeeld. Het leverde hen enkele kleine kansjes op in de beginfase, al leidden die nergens toe. Aan de overkant had Cristiano Ronaldo ook zijn stempel gedrukt: hij knalde al na twee minuten pal op keeper Beiranvand.

Wereldgoal Quaresma

De zenuwen stonden bij de Iraniërs strak gespannen en dat zorgde zelfs even voor een opstootje tussen Saeid Ezatolahi en doelman Alireza Beiranvand, die vlak daarvoor twee keer onder de bal doorging en zo bijna de openingstreffer weggaf aan Adrien Silva. Veel meer actie viel er niet te beleven in Saransk. Aan de overzijde was het niet veel beter: ook de grote Ronaldo kon het verschil niet maken voor zijn land. De partij leek zo op een brilscore af te stevenen aan de rust, maar daar dacht Ricardo Quaresma anders over. Met buitenkantje rechts toverde de ex-speler van Barcelona, Internazionale en Chelsea de bal over Beiranvand: 0-1 voor de Portugezen. Het handelsmerk van Quaresma, die 11 jaar geleden een gelijkaardig doelpunt scoorde tegen België.

Foto: Photo News

Na de pauze kreeg Portugal al snel een uitgelezen kans om de Iraniërs helemaal af te maken. Ronaldo werd foutief neergehaald door Ezatolahi, maar de videoref moest tussenkomen om uit te maken of die fout binnen of buiten het penaltygebied gebeurd was. Scheidsrechter Caceres uit Paraguay wees uiteindelijk naar de stip en met Cristiano Ronaldo achter de bal leek de 0-2 slechts een formaliteit. Het ondenkbare gebeurde echter toen Beiranvand de goede hoek uitkoos en de bal stopte: Iran bleef in de wedstrijd.

VAR speelt opnieuw hoofdrol

De partij ontaardde nadien in een bij momenten fel schouwspel. Ronaldo kreeg met een knappe actie een nieuwe kans, maar mikte een metertje naast. De tijd begon te dringen voor de Iraniërs en naarmate zij meer en meer naar voren trokken, ontstonden grote gaten achterin. De Portugezen verkwanselden hun kansen echter, Adrien Silva mikte één heel goede mogelijkheid hoog over. Intussen ontsnapte Ronaldo aan een rode kaart nadat hij een slag uitdeelde aan Morteza Pouraliganji. De ref haalde er opnieuw de VAR bij, maar hield het uiteindelijk bij ‘slechts’ een geel karton.

Foto: Photo News

Iran leek alle kansen verspeeld te hebben, tot de VAR plots in de blessuretijd wéér moest tussenkomen na een vermeende handsbal van Cédric. Caceres wees uiteindelijk naar de stip en zorgde er zo voor dat het recordaantal penalty’s op het WK verbroken werd. De ingevallen Ansarifard zette de penalty om. Nog geen minuut later knalde Taremi een huizenhoge kans op de 1-2 in het zijnet. 1-1 zou uiteindelijk de eindstand blijven.

Portugal is door het gelijkspel van Spanje tegen Marokkotweede in groep B en ontmoet in de achtste finales Uruguay, de winnaar uit groep A. Iran is uitgeschakeld en eindigt met vier punten als derde in groep B. Frappant detail: de Iraniërs namen al vijf keer deel aan het WK, maar konden nog nooit de groepsfase overleven. Wat zal die misser van Taremi nog nazinderen in de Iraanse hoofden de komende dagen...