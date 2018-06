Reeds uitgeschakelde Peruvianen ontnemen Australiërs alle hoop op plaats in volgende ronde

Bij winst tegen Peru en verlies van Denemarken tegen Frankrijk maakte Australië nog kans op een plaats in de achtste finale. Maar daarvoor moest het zelf wel winnen van het reeds uitgeschakelde Peru. En uitgerekend dat wilde niet lukken.

Niet dat de troepen van Bert van Marwijk het niet probeerden. De Australiërs hadden doorlopend balbezit en trapten ook het vaakst op doel maar kregen een lesje in efficiëntie van hun Zuid-Amerikaanse tegenstander. Carillo opende iets voorbij het kwartier de score met een heerlijke volley, oldtimer Guerrero mocht kort na de pauze de score verdubbelen.

In de andere wedstrijd in groep C bleef het trouwens gelijk tussen Frankrijk en Denemarken zodat een Australische zege hen niet verder had geholpen. Zowel Australië als Peru zijn bij deze uitgeschakeld.