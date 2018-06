De eerste 0-0 van het WK is een feit: Frankrijk en Denemarken naar achtste finales na flauwe partij

Frankrijk en Denemarken hebben voor een primeur gezorgd op dit WK. In hun laatste groepswedstrijd speelden de twee landen 0-0 gelijk, de eerste match in Rusland waarin geen doelpunten vielen. Bij een gelijkspel kregen zowel Frankrijk als Denemarken wat ze wilden, respectievelijk de eerste plaats in groep C en kwalificatie v oor de volgende ronde. Dat was er duidelijk aan te zien, de toeschouwers in het Luzhniki Stadium in Moskou kregen een flauwe pot voetbal voorgeschoteld.

In de andere groepswedstrijd won Peru met 0-2 van Australië.