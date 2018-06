IJsland vergeet zijn kansen af te maken tegen efficiënt Kroatië en is uitgeschakeld

IJsland zal zijn stunt vanop het EK 2016 niet overdoen in Rusland. Tegen Kroatië verloren de Vikings in de slotfase met 1-2, ondanks een karrenvracht aan kansen. Een sterke Kroatische doelman Lovre Kalinic dreef de IJslanders voor de rust tot wanhoop. Badlej zorgde na de rust dan voor het spreekwoordelijke deksel op de neus. Verder dan een strafschopdoelpunt van Sigurdsson raakte IJsland niet meer. In de slotfase zorgde Perisic voor de beslissing.

Kroatië was al geplaatst na twee zeges en startte met negen andere spelers dan in de gewonnen partij tegen Argentinië. De invallers kregen hun kans, maar lieten aanvankelijk weinig of niets zien. Enkel doelman Kalinic toonde zijn klasse. De keeper van AA Gent stond op het einde van de eerste helft in een schiettent, maar slaagde erin om de netten ongeschonden te houden. Kroatië kon daar niets tegenover stellen.

Na de rust kwamen de Kroaten plots wel opzetten. Badelj trof eerst de lat met een streep, nadien was het wel raak. Hij hield een voorzet van Pivanic goed laag en klopte Halldorsson: 0-1. Een opdoffer voor IJsland, dat zich evenwel niet gewonnen gaf. Ingason, die in de eerste helft al bijna raak trof, kopte in één minuut tijd net over én op de lat.

Een kwartier voor tijd beging Lovren hands in de zestien, Sigurdsson zette de elfmeter om. De IJslanders gingen op zoek naar de winnende treffer, maar in de slotfase kreeg het een tweede ijskoude douche. Perisic rondde een counter af, IJsland is uitgeschakeld. In de achtste finales treft Kroatië Denemarken.

Foto: AFP

In de andere match voltrok zich een klein mirakel. In de slotfase trapte Rojo zijn land met een heerlijke volley naar de volgende ronde. Nigeria, dat nog een tweede strafschop claimde, is zo net als IJsland uitgeschakeld.