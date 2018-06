Het mirakel is een feit: Messi loodst Argentinië naar achtste finale (maar heeft het daar een plaats?)

Het mirakel is geschied. Twee schitterende doelpunten - eentje van Messi, eentje van Rojo - volstonden voor Argentinië om te winnen van Nigeria dat tussenin gelijkmaakte vanop de stip via Moses en misschien nog een tweede penalty verdiende. In de achtste finale neemt Argentinië het op tegen Frankrijk.

De Argentijnen hadden maar één opdracht: winnen én hopen dat IJsland niet hetzelfde zou doen tegen het reeds geplaatste Kroatië. Die druk zorgde voor een nerveus begin bij de Argentijnen. Net als in de twee vorige matchen zat er te veel afval in het spel van de Zuid-Amerikanen. Tot minuut veertien: een heerlijke dieptepass van Banega tot bij Messi - de eerste fatsoenlijke dieptepass die hij op dit WK kreeg - werd door Messi op briljante wijze meegenomen en met rechts voorbij een grabbelende Uzoho gejaagd. De Nigeriaanse doelman had niet het minste verhaal tegen de uithaal van de Barcelona-vedette.

Het doelpunt werkte alvast bevrijdend. De Argentijnen vonden elkaar beter en toen Di Maria werd afgezonderd, was er een noodrem van Balogun nodig om de sneltrein van PSG af te stoppen. Vrije trap voor de Argentijnen met Messi achter de bal. De Vlo koos verrassend voor de verste paal maar zijn poging strandde op diezelfde paal. De inspiratieloze Nigerianen geraakten niet in de buurt van Argentijns doelman Armani, de vervanger van de ongelukkige Caballero.

Omstreden strafschop

Argentinië aan de rust virtueel in de achtste finale, temeer daar IJsland er niet in slaagde de Kroatische muur te slopen. Maar de Turkse ref Cakir speelde ook mee. De tweede helft was nog maar vijf minuten oud toen hij een strafschop zag in een duel tussen Mascherano en Balogun. Er was wel degelijk contact maar de Nigeriaanse verdediger ging pas liggen toen hij zag dat hij niet meer bij de hoekschop kon. Strafschop, oordeelde Cakir, ook na raadpleging van de VAR. Moses plaatste zich achter de bal en de Chelsea-aanvaller liet doelman Armani geen schijn van een kans.

De moed zonk de Argentijnen in de schoenen maar de Zuid-Amerikanen hadden geen keuze: ze moesten een tweede keer scoren. Waarna nogmaals het grote manco in het elftal van Messi en co boven kwam drijven: te weinig talent, vooral defensief, en vooral het gebrek aan een strijdplan. Hoezeer de Argentijnen ook probeerden, zij hadden niet het vernuft om de nochtans weinig tot de verbeelding sprekende Nigeriaanse verdediging te ontmantelen. Het was hopen op een zeldzame flits van Leo Messi maar die kwam er niet. Integendeel, Nigeria had een tweede penalty kunnen krijgen na alweer kinderlijk verdedigen in de Argentijnse verdediging. Cakir durfde het niet aan en gunde de Zuid-Amerikanen nog het slotkwartier van de hoop. Higuain trapte de treffer van de kwalificatie huizenhoog over, de dribbels van Messi liepen spaak op een Afrikaanse muur. Tot verdediger Rojo vijf minuten voor affluiten zijn moment gekomen achtte. Als een volleerde spits volleerde hij het leder voorbij Uzoho na een zeldzaam voldragen aanval. En plots waren de Argentijnen weer geplaatst. Deze situatie gaven ze niet meer uit handen, tot grote opluchting van een gek geworden coach Sampaoli en de driftig middenvingers tonende Diego Maradona.

Of dit Argentinië zijn plaats bij de laatste zestien verdient? Vermoedelijk niet, daarvoor stelt het voetballend te weinig voor! Maar voor het toernooi is het leuk om Leo Messi straks in de achtste finale aan het werk te zien tegen Frankrijk.