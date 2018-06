Brazilië gaat verder als groepswinnaar, ook Zwitserland naar achtste finale

Brazilië heeft zich geplaatst ten koste van Servië voor de achtste finale, ook Zwitserland mag een ronde verder na een gelijkspel Costa Rica. Brazilië ontmoet in de achtste finale Mexico, Zwitserland moet het opnemen tegen Zweden.

Servië moest winnen, wilde het nog een kans maken op kwalificatie. Maar dat heeft er voor de Serviërs niet echt ingezeten. De Brazilianen, duidelijk in betere doen, controleerden het spel en gaven vooral voor de pauze niet of nauwelijks ruimte aan Aleksandar Mitrovic. De ex-spits van Anderlecht werkte zich als vanouds te pletter maar kon zich zelden doorzetten.

Niet dat Brazilië een briljante wedstrijd speelde maar de Goddelijke Kanaries waren wel beduidend beter op dreef dan in de voorgaande wedstrijden. Dat resulteerde tijdens het derde kwartier in een verdiende openingstreffer. Coutinho vond de infiltrerende Paulinho en die liet de onoordeelkundig uitgekomen Stojkovic geen schijn van een kans.

Dzemaili scoorde voor de Zwitsers Foto: REUTERS

Tegelijkertijd was in Nizni Novgorod de partij tussen Zwitserland en Costa Rica op gang gefloten. Het reeds uitgeschakelde Costa Rica nam een furieuze start en raakte nog binnen de eerste tien speelminuten tot twee keer toe het kader via Celso Borges en Daniel Colindres. De compacte Zwitsers herstelden zich en sloegen iets voorbij het half uur toe: aflegger Embolo en Dzemaili die van kortbij Keylor Navas fusilleerde.

Toch sloeg Costa Rica na de rust terug. Waston scoorde nog voor het uur de gelijkmaker waardoor de groepswinst van de Brazilianen nog meer gestalte kreeg. En wat met Neymar? De sterspeler van de Brazilianen liet zich weer enkele keren opmerken met enkele overdreven tuimelpertes maar zijn impact op het Braziliaanse spel groeit met de dag. Toch kwamen de Serviërs rond het uur nog één keer opzetten met kansen voor Mitrovic en Milinkovic-Savic. De Serviërs profiteerden niet van de onzekerheden in de Braziliaanse defensie, iets wat Thiago Silva even later wel deed. De Braziliaanse kapiteit buffelde aan de eerste paal een hoekschop genadeloos binnen: 0-2 en match gespeeld. Neymar liet nog twee opgelegde kansen liggen. Opvallend: Brazilië incasseerde in drie wedstrijden slechts één tegendoelpunt en dan nog na een offensieve fout van de Zwitsers.

Zwitserland en Costa Rica maakten er in het slot nog 2-2 van waardoor de Zwitsers op de tweede plaats eindigden in de groep. En dat vonden ze ongetwijfeld niet erg. Zo ontlopen de Helveten de sterker geachte Mexicanen en mogen ze het in hun achtste finale opnemen tegen Zweden.