Dit zijn onze potentiële tegenstanders in achtste finale: Colombia wint groep, Japan verder dankzij fairplay

De beslissing is gevallen in groep H. En het is niet de verwachte uitkomst geworden. Door een zege van Colombia tegen Senegal (0-1) en een identiek resultaat in Japan tegen Polen is Colombia met zes punten plots de groepswinnaar. Senegal en Japan eindigden met een gelijk aantal punten en een identiek doelsaldo. Aangezien Japan ‘slechts’ vier gele kaarten pakte tegenover zes voor Senegal, is het Japan dat alsnog naar de achtste finale mag. Wordt België groepswinnaar, dan ontmoet het Japan. Een tweede plaats in onze groep levert een achtste finale tegen Colombia op.

De Japanners rekenden zich op voorhand rijk. Met vier punten en een wedstrijd tegen het reeds uitgeschakelde Polen kon de kwalificatie hen niet meer ontsnappen. Tegelijk moest Colombia vol aan de bak tegen Senegal. Enkel bij winst konden de Zuid-Amerikanen voorbij Senegal om hun plaats in de achtste finale veilig te stellen.

Maar de Colombianen konden op geen enkel moment hun ambitie hard maken. Sterspeler James Rodriguez viel al snel uit zodat Colombia zijn meest creatieve en doeltreffende speler niet meer kon gebruiken. Falcao, spits op de terugweg, slaagde er evenmin in een barst te vinden in de Senegalese defensie. Voor de Afrikanen hoefde het niet direct. Zij beperkten zich tot gedisciplineerd controlevoetbal met af en toe een sporadische prik. Op één van die prikken werd Sadio Mané door Sanchez correct van de bal gezet. Ref Mazic floot eerst voor strafschop maar kwam na interventie van de VAR alsnog op zijn beslissing terug.

Ook na de rust was het voor Colombia vooral een wedstrijd van wel willen maar niet kunnen. De stootkracht van de jongens uit de Andes was niet van die aard om de robuuste Senegalezen te verontrusten. Tot een hoekschop in de 74ste minuut. De mee opgerukte Barcelona-verdediger Yerry Mina veerde het hoogst op en buffelde het leder onhoudbaar voorbij de Senegalese doelman. En zo was plots Colombia niet alleen geplaatst maar ook groepsleider.

Verrassend Polen klopt Japan

In de andere partij wist Japan dat het vooral niet mocht verliezen van de reeds uitgeschakelde Polen. Maar die hadden duidelijk geen zin in een derde nederlaag op rij. Japan weigerde risico’s te nemen, de Polen wilden wel maar bleken aanvankelijk niet bij machte om ex-Lierse- en Standard-doelman Kawashima te bedreigen, al moest hij wel zijn klasse tonen op een kopbal van Grosicki. De Japanners waren er echter te gerust in en betaalden daarvoor na de pauze een prijs. Een vrije trap van Kurzawa belandde op de voet van verdediger Bednarek en die kende geen genade. Nul-één voor Polen en Japan virtueel uitgeschakeld aangezien Senegal en Colombia elkaar op dat moment nog perfect in evenwicht hielden. Het leidden tot een nagelbijtende slotfase. Japan wilde scoren maar wist dat het tegendoelpunt meer mocht slikken, Senegal bevond zich in een gelijkaardige situatie. De wedstrijd in Japan was iets vroeger gedaan, de Aziaten moesten wachten op het eindsignaal in de partij. Toen ook dat viel, wisten de Japanners met hun vreugde geen blijf.