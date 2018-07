Absolute waanzin: Rode Duivels halen achterstand van twee goals op tegen Japan en staan in kwartfinale tegen Brazilië!

België staat in de kwartfinales van het WK voetbal tegen Brazilië. Dat is de conclusie na een knettergekke tweede helft van de achtste finale tegen Japan, waarin de Rode Duivels een dubbele achterstand moesten ophalen. Vertonghen en Fellaini brachten België langszij, Chadli zorgde voor de verlossing diep in de blessuretijd.

Roberto Martinez rekende voor het eerst dit toernooi op Vincent Kompany als basisspeler, waardoor Dedryck Boyata naar de bank werd verwezen. Verder vertrouwde Martinez op dezelfde ploeg die eerder zo makkelijk Panama en Tunesië opzij had gezet in de groepsfase. Vergeleken met de vorige partij tegen Engeland waren er 10 wissels: enkel Courtois bleef staan. Het grootste aantal wissels sinds Spanje in hun match tegen Saudi-Arabië op het WK 2006. Ook de Japanse coach Akira Nishino koos de verwachte elf namen. Keisuke Honda, die dit WK al tegen Senegal scoorde en een assist gaf tegen Colombia, begon opnieuw op de bank.

Geen flitsend België

Al vroeg werd duidelijk dat dit Japan zich niet zomaar naar huis zou laten sturen. Vrijwel meteen na de aftrap mocht Kagawa al aanleggen voor een schot na slecht wegwerken van Carrasco, maar zijn knal ging een metertje naast. De Belgen begonnen niet flitsend. Carrasco kreeg twee kansjes, maar durfde niet uithalen vanaf de rand van de zestien. Japan prikte een paar keer, maar gaandeweg namen de Belgen het commando in de match over. Een schot van Lukaku werd afgeblokt en Mertens kon zijn voet niet tegen een lage corner van De Bruyne zetten. De grootste kans kwam voor Lukaku, maar hij vergat te scoren op een voorzet van Mertens.

Foto: AFP

In het restant van de eerste helft viel weinig te beleven, behalve een blunder van Courtois die ei zo na België de 0-1 kostte. Zo gingen we met een brilscore de rust in, maar vlak na de rust heerste plots ontsteltenis bij de Belgen. Mertens verloor de bal, waarna Vertonghen niet meer bij de bal kon en Genki Haraguchi zomaar liet lopen. Die knalde overhoeks binnen: 0-1 voor Japan na 48 minuten. En het werd nog pijnlijker voor de Duivels. Hazard ramde de bal nog geen minuut later tegen de paal. Drie minuten later stond het echter 0-2 toen Takashi Inui optimaal profiteerde van laks verdedigen bij de Belgen.

België reageerde aangeslagen. Een afzwaaier van Carrasco, even later een kopbal van Lukaku: niets werkte. Het Belgische retourticket leek al geboekt te mogen worden, tot Jan Vertonghen plots weer hoop bracht in de Belgische harten. Inui ramde een bal huizenhoog de lucht in, Vertonghen kopte de bal van ver - en vanuit een scherpe hoek - over de verbouwereerde Kawashima heen. De Belgen roken bloed - al counterde Japan eerst nog scherp - en met nog een kwartier op de klok zorgde invaller Fellaini met de kop voor de gelijkmaker.

Foto: AFP

De Belgische defensie bibberde en beefde op de Japanse counters, maar voorin werd met man en macht richting doel getrokken. Corners volgden elkaar op en aan de overkant trapte invaller Honda, de Japanse joker, zelfs bijna de 2-3 binnen. Met twee enorme reddingen op kopballen van Chadli en Lukaku hield Kawashima zijn land in leven. Aan de overkant deed Courtois hetzelfde op een poging van Inui en nadien nog eens op een verraderlijke vrije trap van Honda. Chadli zorgde diep in blessuretijd voor de verlossing en knalde België naar de kwartfinales, waar Brazilië wacht!