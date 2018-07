Ook Engeland kruipt door het oog van de naald: pas na strafschoppen en bizarre match tegen Colombia naar kwartfinales

Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK na een ware thriller tegen Colombia. De Engelsen leken na een absolute non-match op weg naar de kwalificatie door een penaltygoal van Harry Kane, maar in de extra tijd kopte Yerry Mina een zielloos Colombia op gelijke hoogte. In de strafschoppenreeks misten de Colombianen twee strafschoppen, Dier trapte de Engelsen naar de kwartfinale tegen Zweden.

Engeland verloor in de groepsfase de match tegen de Rode Duivels waardoor ze in de ‘makkelijkere’ tabelhelft uitkwamen. Geen Engelsman die daar rouwig om was, integendeel. Maar om dan geen mal figuur te slaan kon er maar best gewonnen worden tegen Colombia in de achtste finale. Geen sinecure, maar de Zuid-Amerikanen begonnen door de afwezigheid van sterspeler James Rodriguez onthoofd aan de match.

Zonder spelmaker lieten ze de bal aan de Engelsen en opteerde Colombia voor een organiserend blok. Dat ze het gaatje maar vinden, zag je ze denken. Een slimme tactiek? In de eerste helft creëerde Engeland amper kansen, al had dat vooral te maken met hun inspiratieloze spel. Een kopbal van Kane was het gevaarlijkste wat The Three Lions konden produceren. En die ging niet eens richting doel. Veelzeggend. Maar ook bij Colombia kon Quintero niet de rol van James overnemen. Een flauw schotje van Quintero was het enige gevaar van de geelhemden voor de rust. Dan waren de Japanners gisteren van een heel ander niveau...

Een flauwe eerste helft - veruit de flauwste van alle achtste finales - kreeg alsnog wat extra pit door enkele schermutselingen. Barrios viel daarbij op in de negatieve zin met een kopstoot. De VAR greep in, maar ref Geiger gaf geel.

Domste verdediger

Ook de tweede helft leek in hetzelfde bedje ziek tot Carlos Sanchez zich opwerpte tot domste verdediger op dit WK. In de openingsmatch tegen Japan pakte hij na amper twee minuten al rood en nu trok hij veel te opzichtig Harry Kane neer in de zestien. Penalty en vanop de penaltystip scoorde de Engelse spits zijn zesde goal op dit WK.

Na de openingsgoal namen de frustraties de bovenhand bij de Zuid-Amerikanen en veranderde de match even in een kaartspel. Ten koste van het goede voetbal. Hoewel de Colombianen voor iets meer druk zorgden, konden ze amper een deftige aanval in elkaar knutselen. Tot acht minuten voor het einde Kyle Walker blunderde en ex-Club Bruggespeler Carlos Bacca Cuardado een open doelkans aanbood. Dé kans op de gelijkmaker, maar de Colombiaan trapte onbegrijpelijk over.

Een zondagsschot van Uribe zou alles nog doen keren. Pickford duwde de Colombiaanse kanonskogel met een geweldige redding in hoekschop. Maar het vuur keerde terug bij de tot dan zielloze Colombianen en de ultieme corner werd door Mina - dankzij een twijfelachtige actie van Trippier - in doel gekopt. Enter verleningen.

Daarin herleefden Los Cafeteros onder impuls van de grote Colombiaanse achterban in de tribunes, terwijl de Engelsen nog moesten bekomen van de mokerslag. De Zuid-Amerikanen trokken voor het eerst in de match vol ten aanval en dat loonde bijna. Falcao kopte rakelings naast.

Maar in de tweede verlenging veranderde het spelbeeld opnieuw. De Engelsen wilden strafschoppen absoluut vermijden en trokken vol ten aanval. Vardy, Rose, Rashford én Dier doken allemaal gevaarlijk op voor doel, maar de bal tegen de netten trappen, lukte niet.

Na 120 minuten bleef de 1-1 op het scorebord. Strafschoppen dus. De eerste twee strafschoppen werden door beide ploegen feilloos omgezet. Bij de derde penalty liep het mis voor Henderson. Ospina ging naar de goede hoek en stopte zijn elfmeter.

De beslissing? Neen, want direct daarna knalde Uribe staalhard tegen de deklat. De penalty die de veer deed breken bij de Colombianen, want de volgende penalty van Bacca werd gestopt door Pickford. Eric Dier faalde niet bij de vijfde strafschop en trapte Engeland naar de kwartfinales. Daarin treffen ze Zweden.

