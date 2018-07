Bedankt en tot ziens, Brazilië: Goddelijke Duivels plaatsen zich voor halve finale tegen Frankrijk!

De match van de eeuw. Zo werd de clash in de kwartfinale van het WK tussen de Rode Duivels en Brazilië omschreven. Na 90 dolle minuten triomfeerden onze nationale voetbalhelden met 1-2 dankzij een eigen doelpunt van Fernandinho en een streep van Kevin De Bruyne. In de halve finale wacht Frankrijk.

Bondscoach Roberto Martinez voerde twee wissels door: Fellaini en Chadli kwamen in de ploeg voor Mertens en Carrasco. ‘Big Fella’, in het middenveld naast Witsel, maakte al snel enkele stevige fouten op Neymar waaronder een elleboog tegen het achterhoofd van de Braziliaanse ster.

De eerste kans was voor de Goddelijke Kanaries en meteen eentje van formaat. Thiago Silva devieerde een hoekschop met de dij tegen de paal. De Duivels counterden meteen, maar het schot van Hazard werd afgeblokt. Wat later leed Witsel gevaarlijk balverlies, maar de Belgische defensie stopte een Braziliaanse omschakeling. Aan de overkant trapte Fellaini naast.

Foto: Photo News

Efficiënte Belgen

In de dertiende minuut stonden de Duivels plots 0-1 voor. Fernandinho en Gabriel Jesus wilden na goed inlopen van Kompany samen een hoekschop wegkoppen, maar het leer ging via de schouder van die eerste binnen. Alisson was kansloos. Brazilië reageerde meteen met een aartsgevaarlijke voorzet van Marcelo en een knal van Coutinho. Courtois had echter geen zin in tegengoals.

De Belgische nummer één speelde een geweldige match. Hij redde na een klein halfuur knap op een poging van Marcelo. Enkele minuten later waren daar opnieuw de Duivels. Die kwamen er (alweer) snel uit na een Braziliaanse hoekschop. Lukaku ging aan de haal met de bal, zette enkele Brazilianen in de wind en bediende De Bruyne. Die twijfelde niet en knalde de 0-2 binnen met een verschroeiend schot.

Opnieuw kwam er snel een Braziliaanse reactie. Jesus kon niet profiteren toen Kompany onder de bal doorging en Courtois (alweer) redde heerlijk op een krul van Coutinho. Aan de overkant redde Alisson dan weer een vrije trap van De Bruyne en na een verrassend hakje van Kompany bij een corner.

Foto: AP

Goddelijke Courtois

Firmino kwam na de rust in de ploeg bij Brazilië en was meteen gevaarlijk na een scherpe voorzet van Marcelo. Wat later probeerde Neymar een penalty te versieren met een fopduik, maar de scheidsrechter ging er niet op in. De Brazilianen hadden nu wel het overwicht en Courtois moest alweer zijn reflexen bovenhalen bij een poging van Paulinho. Daarna baande Jesus zich een weg in de Belgische zestien, Kompany stopte hem af. Zonder fout, zo wees een check van videobeelden uit.

Op het uur stond het ei zo na 0-3. Opnieuw een ijzersterke counter van de Duivels, maar Hazard knalde de bal voorlangs. Aan de overkant stuitte de ingevallen Douglas Costa op, wie anders, Courtois. De winger van Juventus was daarna nogmaals gevaarlijk, maar Courtois redde deze keer makkelijk. Een kwartier voor tijd viel dan toch de verdiende aansluitingstreffer. Een voorzet van Coutinho werd door de pas ingevallen Augusto onhoudbaar in de hoek gekopt: 1-2.

Het was bibberen voor de Duivels. Zeker toen Kompany de bal zomaar weggaf en Augusto plots een vrije schietkans kreeg. Gelukkig voor Vince the Prince knalde hij de bal centimeters naast. De Brazilianen bleven komen. Neymar met een mooie dribbel en pass, maar Coutinho kraakte zijn schot. Neymar probeerde nogmaals een penalty te versieren, maar opnieuw zonder succes. In het absolute slot was echter nog een wereldredding nodig van Courtois om een goal van Neymar te voorkomen.

De spanning was te snijden, maar de Duivels hielden stand. Een feest barstte los. In de halve finale wacht Frankrijk, dat eerder op de dag Uruguay uitschakelde.