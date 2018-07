Rusland loopt dan toch tegen de muur: Kroatië of Engeland wordt tegenstander als Rode Duivels WK-finale halen

Als de Rode Duivels dinsdag Frankrijk kloppen, dan wordt Kroatië of Engeland hun tegenstander in de finale. Kroatië had tegen gastland Rusland voor de tweede keer op rij strafschoppen nodig (2-2 na 120 minuten) om zich te plaatsen voor de halve finales. De Russen bleven maar lopen, maar liepen na twee zwak getrapte strafschoppen dan toch tegen de muur.

Als de Rode Duivels er dinsdag in slagen om Frankrijk te kloppen, dan nemen ze het in de WK-finale op tegen de winnaar van Kroatië-Engeland een dag later. Engeland heeft misschien een licht voordeel, want Kroatië haalde het voor de tweede keer op rij na verlengingen en strafschoppen. Dat kruipt in de kleren. Bij het gastland misten Smolov en Mario Fernandes hun strafschop. Die eerste trapte zwak binnen het bereik van Subasic, die laatste wild naast. Bij de Kroaten miste enkel Kovacevic.

Rusland-Kroatië was voetballend geen hoogstaande wedstrijd, maar door het scoreverloop was de spanning vanaf de tweede helft te snijden. Rusland bleef maar lopen, maar voetbalde te weinig. Met de kwartfinales overtreft het gastland sowieso de verwachtingen, want vooraf werd het ergste gevreesd.

Kroatië werd vooraf al gezien als een van de outsiders op dit WK, maar werd voor rust door het gastland overrompeld. Niet in balbezit of kansen, evenmin met zwierig voetbal, wel in loopkilometers. De Russen zijn de marathonmannen van dit WK. Zozeer dat er vragen worden bij gesteld. Dat heeft Rusland over zichzelf afgeroepen door het in andere sporten niet zo nauw te nemen met de dopingregels.

Het leek wel of het gastland met een paar mannetjes meer op het veld stond, want eender waar de Kroaten aan de bal waren of de ruimte probeerden te zoeken, doken hollende Russen op. Kroatië werd voortdurend onder druk gezet en kreeg het spel moeilijk op gang.

Foto: EPA-EFE

Weer “olé” voor Cheryshev

Rusland kwam na 31 minuten ook op voorsprong. Dat gebeurde opnieuw via Denis Cheryshev. U weet wel, de snelle, vaardige winger die niet als titularis aan het WK begon, maar zich dankzij de blessure van Dzagoev in de openingsmatch tegen Saudi-Arabië tot revelatie ontpopte. Het was al zijn vierde doelpunt op dit WK. Dat verdiende een “olé”! Cheryshev groeide op in Spanje, waar zijn vader Dmitri tussen 1996 en 2003 voetbalde.

De Russische marathonmannen mogen dan wel onvermoeibaar zijn, ze zijn niet allemaal even explosief. En dan is er nog eentje waar al een streepje roest op zit. Ignashevich is bijna 39 en dat was hem aan te zien toen Perisic op links Mandzukic lanceerde. De Russen waren met vijf terug tegenover drie Kroaten, maar niemand viel Mandzukic aan. Ignashevich wilde wel, maar was te traag om het te kunnen. Tot overmaat van ramp werd ook Kramaric losgelaten toen Mandzukic zijn pass verstuurde. Verder in de zestien stond zelfs nóg een Kroaat vrij. Kramaric kopte makkelijk de 1-1 binnen

De VAR hield er alweer het kopje niet bij. Het is ergerlijk dat de refs bij iedere corner aan de spelers uitleggen dat ze niet mogen trekken en duwen, maar dat noch de ref, noch de VAR iets onderneemt als dat gebeurt. Langs beide kanten had een strafschop gefloten kunnen worden, die voor een trekfout op Lovren was het meest duidelijk.

Foto: EPA-EFE

Lovre Kalinic loopt warm

Net voor het uur liet Kroatië een gouden kans liggen om een eerste keer op voorsprong te komen. Geharrewar voor doel en de bal belandde bij Perisic, die hem in de linkerhoek wilde plaatsen, maar de Telstar ketste af op de binnenkant van de paal. Kroatië voetbalde na rust iets makkelijker, maar stichtte te weinig gevaar. De Russen bleven maar rennen alsof dit de kwartfinale van het WK veldlopen was.

In het zicht van de verlengingen was het nog even bibberen voor de Kroaten. Doelman Subasic leek zich kort voor het verstrijken van de reguliere speeltijd te hebben bezeerd terwijl de drie wissels waren opgebruikt. Maar de Russen konden hem slechts één keer bestoken. AA Gent-doelman Lovre Kalinic liep zich warm, want beide ploegen kregen in de verlengingen een vierde wissel. Het bleek loos alarm, want Subasic bleef ook bij de start van de verlengingen in doel staan.

Foto: AFP

Fernandes reanimeert Rusland

Rusland claimde een strafschop toen Smolov bij een tegenaanval in de zestien opdook. De teruggekeerde Lovren duwde hem licht. Weg kans, een strafschop kreeg Smolov evenmin. De Sobornaya kreeg een koude douche, want bij de tegenaanval versierde Kroatië een hoekschop waaruit het scoorde. Vida kreeg wat vrijheid doordat Ignashevich twee Kroaten moest dekken en in duel werd weggezet. Het protest bij de Russen werd weggewuifd. 1-2.

Terwijl we onze inleiding van dit stuk al neerpenden, reanimeerde Mario Fernandes het gastland. Opnieuw een doelpunt uit stilliggende fase. Dzagoev krulde een vrije trap in de zestien en Fernandes torende boven iedereen uit: 2-2 na 115 minuten. Puur op basis van het fysieke overwicht kwam Rusland op het einde nog fel opzetten, maar beide landen moesten voor de tweede opeenvolgende keer strafschoppen trappen. Daarin haalde Kroatië het. Benieuw hoeveel de Kroaten nog in de tank hebben na twee keer verlengingen en strafschoppen.