Gegokt, gevochten maar verloren: één onoplettendheid kost de Rode Duivels historische WK-finale

Het WK-avontuur zit erop. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om voor de eerste keer in de geschiedenis de finale van de wereldbeker te bereiken. Voor de rust was België een tijdlang de betere ploeg, maar het kwam een vroeger treffer na de pzeu niet meer te boven. Frankrijk won zo met 0-1 dankzij een goal van verdediger Samuel Umtiti.

Het was vooraf vooral afwachten hoe bondscoach Roberto Martinez de schorsing van Thomas Meunier zou opvangen. Yannick Carrasco leek de grootste kanshebber, al werd ook Thomas Vermaelen genoemd. Martinez dropte echter Mousa Dembélé in de basis, tot grote verrassing van velen. Verder stonden de verwachte spelers aan de aftrap. Niet onlogisch na de glansprestatie tegen Brazilië.

Bij Frankrijk koos coach Didier Deschamps voor zijn gebruikelijke elf. Dat betekende dat Blaise Matuidi, geschorst in de kwartfinale tegen Uruguay, aan de aftrap begon. Corentin Tolisso verhuisde opnieuw naar de bank.

Nadat de Uruguayaanse scheidsrechter Andres Cunha de wedstrijd op gang had geblazen, begon Frankrijk het snedigst. Les Bleus monopoliseerden de bal in de eerste minuten, maar het eerste (minieme) gevaar kwam wel van de Belgen. Eden Hazard dribbelde rechtsachter Benjamin Pavard, zijn lage voorzet werd door Samuel Umtiti nog net op tijd in hoekschop gewerkt. De Belgen pakten de controle over de wedstrijd over en drukten de Fransen achteruit. Het was wel opletten voor de snelle beentjes van supertalent Kylian Mbappé, Thibaut Courtois speelde echter goed mee en haalde de bal uit de voeten van de spits.

Foto: AFP

Hazard dreigt, grootste kans voor de Fransen

Maar de eerst grote kansen waren wel degelijk voor onze Rode Duivels. Kevin De Bruyne vond na een kwartier met een subtiel passje Eden Hazard in de zestien meter. De aanvoerder trapte meteen in de draai, maar zag zijn schot voorlangs gaan. Frankrijk reageerde met een te centrale knal van Matuidi op Courtois, maar het was vooral België dat nu gevaarlijk was. Opnieuw Hazard sneed vanop links naar binnen en haalde uit met zijn rechter. Varane schampte de bal met het hoofd, genoeg om het leer net over het doel van Lloris te doen verdwijnen. Enkele minuten later moest de Franse goalie met een sterke save een doelpunt van Alderweireld verijdelen, nadat een hoekschop bleef hangen.

De Fransen wachtten af tot de Belgische storm ging liggen en dat was na het halfuur het geval. Giroud dreigde een eerste keer met een kopballetje, enkele minuten later kreeg hij een veel grotere kans. De spits van Chelsea miste echter volledig zijn schot. De Fransen namen de wedstrijd in handen en de grootste kans voor rust was voor Pavard. Mbappé met het slimme steekballetje en plots stond de rechtsachter alleen voor Courtois. Die redde echter de meubelen met een sterke voetreflex. Op slag van rust was er nog bijna Lukaku, maar de spits was te verrast toen Umtiti naast de bal trapte.

Koude douche na rust

Het moest maar na de rust gebeuren en dat leken de Duivels begrepen te hebben. Op een voorzet van Witsel kroop Lukaku goed voor Varane, maar de spits kon zijn kopbal niet kadreren. Frankrijk wachtte op de tegenaanval en dat loonde. Giroud draaide rond zijn as, Kompany blokte nog wel het schot maar de op de daaropvolgende hoekschop was het raak. Umtiti troefde Fellaini af in de lucht en kopte strak tegen de touwen: 1-0 voor de Fransen en een ijskoude douche voor onze Rode Duivels.

Foto: REUTERS

Die leken even van slag. Sneltrein Mbappé zorgde meermaals voor paniek, hij vond Matuidi maar die stuitte op Vertonghen. Stilletjes aan herstelden de Rode Duivels zich van klap en gingen ze op zoek naar de gelijkmaker. Op het uur pakte De Bruyne een afvallende bal op de slof, maar raakte hem niet vol en Lloris kende er geen problemen mee. Enkele minuten later zwiepte invaller Dries Mertens - die een bleke Mousa Dembélé was komen vervangen - voor vanop rechts, Fellaini kopte maar een halve meter naast.

Aan de overkant bleef het alle hens aan dek als Mbappé zijn turbo aanzette. Via Griezmann kwam de bal bij Giroud, die over knalde. Frankrijk controleerde, liet de Rode Duivels aan de bal en probeerde er gepast uit te komen. Martinez gooide er dan nog Carrasco in, die met zijn snelheid en actie het verschil moest maken. De kopbalsterke Fellaini ruimde plaats. Martinez wilde het dus duidelijk niet op kracht doen, maar op finesse.

Foto: AFP

Aanvoerder Eden Hazard bleef ondertussen de gretigste Belg op het veld, hij deed de Fransen zwoegen en moest regelmatig foutief worden afgestopt. Nadat Varane hem afstopte kwam de bal voor de voeten van Witsel. Die haalde verschroeiend uit, maar Lloris wist wel raad met de knal.

Sluwe Fransen

De tijd begon te dringen, maar een echt slotoffensief leek zich niet te ontwikkelen. De sluwe Fransen slaagden erin om het spel zoveel mogelijk stil te leggen en veel fouten uit te lokken. De Rode Duivels kregen wel nog zes minuten extra om het tij te keren, maar de Fransen leek niet in de problemen te komen. Daar kon ook derde invaller Michy Batshuayi weinig aan veranderen. In de absolute slotfase van de blessuretijd kreeg Tolisso nog een grote kans, maar Courtois redde.

Frankrijk hield uitstekend stand en staat verdiend in de finale van het WK. De Rode Duivels vochten voor wat ze waard waren, maar stranden in de halve finales.

Foto: AFP

Foto: Photo News

Foto: REUTERS

Foto: Photo News