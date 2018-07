Owngoal, videoref, blunder en mooi voetbal: WK-finale had alles en op het einde wint Frankrijk

Frankrijk is voor de tweede keer wereldkampioen. Les Bleus waren in een opwindende finale met 4-2 te sterk voor een moedig Kroatië. Na 1998 is het dus opnieuw feest bij onze Zuiderburen, die in de halve finale de maat namen van de Rode Duivels.

Kroatië begon scherp en snedig aan zijn verrassende WK-finale, maar zonder echt kansen af te dwingen. Frankrijk speelde als vanouds in een behoudende formatie en liet de tegenstander komen. Een eerste Franse bal tussen de palen was echter meteen raak. Antoine Griezmann versierde een vrije trap en ging zelf achter de bal staan. Via het hoofd van Mario Mandzukic verdween het leer voorbij Danijel Subasic tegen de netten: 1-0. Tegen de gang van het spel in, alweer dus voor Les Bleus.

Foto: Photo News

Mandzukic was meteen de eerste speler die een owngoal maakte in een WK-finale. Zuur, maar Kroatië rechtte de rug en de onvermijdelijke Ivan Perisic schoot de verdiende gelijkmaker voorbij doelman Hugo Lloris binnen: 1-1! Amper vier minuten later belandde de bal na een hoekschop van Griezmann ongelukkig tegen de hand van Perisic. Scheidsrechter Néstor Pitana moest van de VAR naar de beelden gaan kijken. De bal ging op de stip en Griezmann liet doelman Subasic kansloos: 2-1. Perisic kreeg nog een goede kopkans om er 2-2 van te maken, maar twijfelde te fel en vergat uiteindelijk te koppen.

Foto: AFP

Pogba, Mbappé… en blunder Lloris

Na de pauze zagen we meteen twee ballen tussen de palen. Griezmann testte of Subasic nog wakker was en Ante Rebic testte de reflexen van Lloris met een streep vanaf de linkerkant. Het ging op en neer in een aangename tweede helft. Kylian Mbappé dolde met Domagoj Vida en kon op Subasic af, maar de Kroatische doelman is dit toernooi moeilijk te verslaan en stond ook nu in de weg.

Nadat enkele supporters het veld hadden bestormd duwden Les Bleus even op het gaspedaal. Paul Pogba bediende Mbappé met een uitmuntende pass. Via enkele stationnetjes belandde de bal opnieuw in de voeten van de flamboyante middenvelder, die de 3-1 in twee keer tegen de netten trapte. Enkele minuten later zette Mbappé de 4-1 op het bord met een droge knal van buiten de zestien.

19y 207d - Kylian Mbappé is the 2nd youngest player to score in a @FIFAWorldCup final, after Pelé (17y 249d) in 1958 for Brazil. Anointed.#WorldCupFinal #WorldCup #FRA #CRO pic.twitter.com/RAX9fOPWL0 — OptaJoe (@OptaJoe) 15 juli 2018

Boeken toe voor de Kroaten? Niet meteen. Lloris pakte uit met dé blunder van het WK door te lang te wachten met een terugspeelbal weg te trappen. Mandzukic was er als de kippen bij en scoorde deze keer in het juiste doel: 4-2. Kroatië bracht nog nieuw bloed en zette alles op alles in het slot, maar scoren lukte niet meer. Geen wonder na drie wedstrijden met verlengingen op een rij.

Foto: EPA-EFE

De Fransen vieren dus hun tweede wereldtitel sinds 1998. Na een toernooi waarin ze slechts één keer niet konden winnen in zeven wedstrijden: 0-0 tegen Denemarken. Na de groepsfase wonnen ze van Argentinië, Uruguay en België. Met behoudend voetbal, maar wel efficiënt. The End.