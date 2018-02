Spektakel in Luik: weerbaar Standard knokt zich met tien naar straffe zege tegen Moeskroen

Standard mag blijven dromen van een ticket voor Play-off 1. De Luikenaars leken nochtans op een pijnlijke thuisnederlaag af te stevenen tegen Moeskroen. Maar met tien knokten de Rouches zich in de laatste vijf minuten voorbij de Henegouwers. Carcela en Cop bezorgden de Luikenaars in extremis de drie punten na een spektakelmatch (4-3). Door de zege komen de troepen van Sa Pinto tot op één punt van de top zes.

Het was van moeten voor Standard. Na de overwinningen van Racing Genk en Kortrijk eerder dit weekend moesten de Rouches tegen Moeskroen de drie punten thuis houden om nog uitzicht te houden op de top zes. Het water stond dus aan de Luikse lippen, maar dat verleidde de thuisploeg niet om er van in het begin stevig in te vliegen. Ondanks de gezapige start, kwam Standard wel al vroeg op voorsprong. Koutroubis kopte een vrije trap op de paal, maar Luyindama was goed gevolgd om de openingsgoal te scoren.

Foto: Photo News

Dat smaakte naar meer. Vier minuten later trapte Mehdi Carcela, die voor het eerst sinds zijn terugkeer naar de Rouches aan de aftrap verscheen, naast. Moeskroen kwam pas na een kwartier een eerste keer dreigen, maar het had maar twee kansen nodig om gelijk te maken. Twee kansen en ook een pijlsnelle Taiwo Awoniyi. De spits schudde met een fameuze spurt Koutroubis en Luyindama af en legde het leer ook nog eens voorbij Ochoa in doel: 1-1. Verdiend konden we dat maar moeilijk noemen.

Foto: Photo News

Nadien kregen we wel meer een match. Met kansen langs beide kanten ook. Emond en Luyindama kregen de bal er niet in en aan de overkant hield Ochoa Awoniyi van een tweede treffer. Met 1-1 trokken beide ploegen naar de kleedkamer.

Lucky goal

Na rust bleven we echter niet lang op onze honger zitten. Een minuut en twintig seconden waren we bezig toen een voorzet van Sebastien Pocognoli zomaar over doelman Werner in het Henegouwse doel verdween. Een lucky goal, maar wel goed voor een nieuwe Luikse voorsprong. Standard ging nadien op zoek naar een veiligere voorsprong. Sa en Luyindama vonden het doelkader niet en als de bal dan toch eens richting doel ging was Werner alert genoeg om een doorgeschoten vrije trap uit zijn doelgebied te boksen.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Toch moest de thuisploeg opletten voor de snedige counters van Les Hurlus. Eerder had Awoniyi voorlangs getrapt. Standard bleef op zoek gaan naar de derde goal en kreeg die zegedrift cash gepresenteerd. Awoniyi was niet egoïstisch en legde af op Rotariu, die via de vingertoppen van Ochoa in doel trapte.

Met tien

Daarna pakte Christian Luyindama zijn tweede gele kaart en daar profiteerde Moeskroen onmiddellijk van. Geen drie minuten later kapte Awoniyi zich knap vrij in de zestien en trapte overhoeks binnen. Standard op weg naar een pijnlijke nederlaag?

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Daar leek het op. De thuisploeg dreigde, maar kon niet scoren. Tot in de 87e minuut Carcela een voorzet knap in een tijd in doel werkte. In de gekke slotfase ging Standard zelfs nog met de drie punten aan de haal nadat Duje Cop na een knappe actie de 4-3 binnentrapte. Uiteindelijk eindigde ook Moeskroen de match met tien na een tweede geel karton voor Govea.

De spektakelzege is van vitaal belang voor de PO1-ambities van de Luikenaars. Door de drie punten komen ze nu tot op één punt van een plek in de top zes.

Foto: Photo News