Redder-in-nood Pedersen bezorgt KV Mechelen levensbelangrijke zege tegen Eupen

KV Mechelen heeft de o zo belangrijke zege gegrepen in de strijd om het behoud tegen rechtstreekse concurrent Eupen. Lang leek het een verhaal van net niet te worden voor de Mechelaars na missers van Bandé, maar op twintig minuten voor het einde brak de Deen Niklas Pedersen de ban met het eerste Mechelse thuisdoelpunt sinds 2 december. In de kelder van het klassement springt Malinwa nu door de drie gouden punten over de Oostkantonners, maar met slechts één punt voorsprong is de redding nog steeds niet verzekerd!

Aan sfeer geen gebrek Achter de Kazerne, aan spanning evenmin. Dit duel hadden beide teams al bijna twee maanden met rood aangestipt en dat bleek – helaas voor hen – terecht.

Denis van Wijk zag zijn ploeg vorige week vertrouwen tanken op Anderlecht, maar wist ook: zo’n zee van ruimte zou KV Mechelen tegen Eupen niet krijgen. De Oostkantonners spelen onder Makélélé al een tijdje met vijf achterin, het swingend voetbal werd ingeruild voor organisatie en realisme. Ze kwamen gisteren voor een punt.

Lardot floot de match op gang en meteen gingen Matthys en Bandé als gekken te keer. KV wou die eerste goal zo snel mogelijk maken. De kansen volgden. Schoofs trapte de eerste naast, Mera kopte de tweede naast. Aan de overkant een eerste poging na tien minuten, maar het schot van Lazare viel in tegenstelling tot zijn dribbel tegen.

Grote misser

KV ging door. Bandé bediende Matthys en kreeg de bal terug, zijn knal ging over. Wat later kon Cobbaut plots uithalen, maar zijn schot werd net niet optimaal gedevieerd. KV dwong ook een resem corners en vrijschoppen af, maar die werden vaak makkelijk weggekopt door Leye. Eupen had zijn zaakjes dus wel op orde. Tot centrale verdediger Peybernes naast de bal trapte en Bandé plots alleen op doel af kon. Hij had de mee opgerukte Schoofs kunnen bedienen, hij had zelf kunnen scoren, maar hij bleef besluiteloos en trapte op Van Crombrugge. Het was dé kans op de 1-0.

Foto: Photo News

Van Wijk en co. hoopten voor rust overigens op meer medewerking van de videoref, maar die greep niet in voor vermeende foutjes op Tainmont. Neen, KV moest het zelf doen, ook na rust.

Pedersen kwam er al snel op voor Matthys, voor meer scorend vermogen. Maar dan moesten de ballen ook voor doel komen. Corner na corner volgde alweer, maar vrijwel telkens zonder gevaar. Het was opnieuw met Eupense medewerking dat de grootste mogelijkheid tot stand kwam. Plots kwam de bal aan de tweede paal tot bij Bandé, maar hij raakte de bal niet geweldig en drie tegenstanders smeten zich nog voor het leer.

Foto: BELGA

Knap van Bandé

Het moet gezegd: het Burkinese talent liet na de nieuwe misser allerminst het hoofd hangen. Aan de rechterkant leek hij vast te zitten, maar op wilskracht en talent knokte hij zich nog voorbij Ocansey én Mulumba, waarna hij de achterlijn haalde en voor doel Pedersen vond. De Deense spits werkte de bal binnen en zette het AFAS Stadion in vuur en vlam.

Foto: Photo News

Dan toch 1-0 en hoe moest Eupen, dat amper een deftige aanval in elkaar had gebokst, hier nog van herstellen? Een aartsmoeilijke opdracht. Ook met ex-KV-man Schouterden bij op het veld kon het geen kans meer creëren. De rode lantaarn mag zo weer naar Duitsland België.

Foto: BELGA

Foto: Photo News