Geen Vormer, geen zege: Club Brugge laat drie punten liggen tegen Waasland-Beveren na late owngoal

Club Brugge heeft op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League in extremis punten laten liggen op het veld van Waasland-Beveren. Blauw-zwart, dat een uur zonder Gouden Schoen Ruud Vormer speelde, leek op weg naar een 1-0 zege maar een owngoal van Clasy in de extra tijd zorgde voor de 1-1 eindstand.

De wedstrijd tussen de twee ploegen met de beste aanval in de Jupiler Pro League leverde tijdens de eerste helft geen doelpunten op. Al hadden beide teams daartoe wel de mogelijkheiden. De Waaslanders startten verschroeiend met twee kansen tijdens de openingsminuten: een verraderlijk schot van Jans en een kopbal van Boljevic.

Daarna herstelde Club het evenwicht en eiste het de bal op. Iets over het kwartier kregen de bezoekers een prima kans maar Dennis en Vossen liepen elkaar in de weg. Blauw-zwart eiste daarna een penalty na hands van Boljevic, maar Visser legde de bal buiten de zestien. De vrije trap van Vanaken leverde geen gevaar op. Vossen viel kort daarop uit met een blessure, hij werd vervangen door Wesley. Er wordt gevreesd voor een gescheurde enkelband.

Met de rust in zicht kwam er weer meer animo in de match. Thelin ging neer in een duel met Scholz en Visser kende deze keer wel een strafschop toe. Thelin zette zich achter de bal en had nog geen enkele elfmeter gemist, maar Vermeer pareerde de slecht getrapte penalty. Een opsteker na zijn misser tegen Standard. Aan de overkant bediende Wesley Vanaken, maar Roef redde knap: 0-0 bij rust.

Foto: BELGA

Brugse elfmeter en owngoal

Na rust hetzelfde spelbeeld: Club Brugge zocht openlijk naar een doelpunt terwijl Waasland-Beveren zijn moment afwachtte. Demir pakte uit met een geweldige actie maar verprutste zijn voorzet. Daarna was het aan Club. Een schot van Tomecak ging over, Roef redde een poging van Wesley en ook Dennis zag zijn poging gestopt worden door de Anderlecht-huurling.

Na dik een uur duwde Club door en de thuisploeg kreeg het moeilijk. Boljevic leek opnieuw hands te maken in de zestien maar ook deze keer gaf Vissers geen krimp. In de 71e minuut kreeg Club dan toch een strafschop na een duwfout van Caufriez op Dennis. Vanaken deed wat Thelin niet kon: scoren.

Club kreeg vleugels na de 0-1. Roef moest alweer plat op een poging van Dennis, daarna kwam Nakamba oog in oog met de Beverse goalie. Die bleef echter kalm en plukte de lob van de middenvelder uit de lucht. Refaelov kreeg voor het eerst in acht wedstrijden nog eens speelminuten bij Club, dat op weg leek naar de zege. Tot Clasie een schot van Demir in eigen doel deed afwijken: 1-1.

In de stand profiteert Club dus niet optimaal van de nederlaag van Anderlecht. Het blijft wel ruim aan kop met 59 punten. Charleroi kan wel tot op 9 punten naderen mits winst bij Lokeren.