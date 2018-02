Zulte Waregem keert scheve situatie tegen Eupen helemaal om en pakt de drie punten

Zulte Waregem heeft op eigen veld met 3-2 gewonnen tegen Eupen. Nochtans begonnen de Panda’s uitstekend aan de partij, met een vroeg doelpunt van Koné. Vijf minuten voor rust verdubbelden de bezoekers zelfs hun voorsprong na een owngoal van Bjørdal. Maar nog voor de pauze trok Zulte Waregem de scheve situatie recht, met twee doelpunten van Harbaoui. Na de pauze bezorgde Hamalainen zijn ploeg de drie punten met een rake vrije trap. Eupen blijft zo laatste in de stand en wacht bang af wat KV Mechelen doet, Zulte Waregem springt naar de elfde plaats.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Jupiler Pro League!

“Ik wil nog opschuiven in het klassement en hoop te eindigen bovenaan de rechterkolom.” De ambities van coach Francky Dury waren vooraf duidelijk. Een voetbalwijsheid zegt dat je dan je thuiswedstrijden moet winnen. Met een tegenstander als rode lantaarn Eupen zou dat op papier ook geen probleem mogen zijn. Bovendien miste coach Claude Makélélé met Loties, Peybernes en Blondelle ook nog eens drie centrale verdedigers. Gnaka, Valiente en Diagne moesten de Panda’s rechthouden achteraan. Gnaka ging in de eerste vijf minuten al glansrijk onder het leer door, maar dat bleef zonder pijnlijke gevolgen. De defensie van Eupen werd nagenoeg niet op de proef gesteld door een zwak acterend Zulte Waregem.

Francky Dury bleef maar zwaaien en vloeken langs de zijlijn. Zijn team deed niet wat hij hen vooraf had ingepeperd. Er was te weinig beweging en er zat geen tot amper tempo in de passing. Als je er dan nog wat misverstanden bij optelt, is het niet verwonderlijk dat Eupen op voorsprong kwam. Na een foute communicatie tussen Doumbia en Olayinka kwam ex-Zulte Waregem-speler Mbaye Leye – ja hij – in balbezit. De Senegalees stuurde met een slim balletje zijn spitsbroeder Mamadou Koné de diepte in. De Ivoriaan kapte kinderlijk simpel Bjørdal en Derijck uit, Bossut was kansloos: 0-1.

Foto: Photo News

Een tegendoelpunt geldt meestal als een wake-up-call, maar veel kwam daar niet van in huis. Essevee was gewoon niet bij machte om te reageren. Dury en het publiek kregen het flink op hun heupen. Vooral Doumbia was totaal niet op niveau. Na dom balverlies van de middenvelder mocht Schouterden uit het niets aanleggen, hij vlamde net naast. Daarna vergat Koné nog twee keer om de voorsprong te verdubbelen. Via een owngoal van Bjørdal werd het alsnog 0-2. De Noor verlengde een voorzet van Tirpan zeer ongelukkig in eigen doel.

Kirren van plezier

Verschillende supporters besloten vijf minuten voor rust al de tribune te verlaten. Een foute keuze, want daar was plots Hamdi Harbaoui. De Tunesiër knikte meteen de 1-2 binnen op aangeven van Hamalainen. Drie minuten later kirden de mensen die halverwege de trap zaten tijdens hun aftocht plots weer van plezier, want Harbaoui maakte er met een knap schot 2-2 van. Van een ommekeer gesproken.

Foto: Photo News

Het leek erop dat de 22 hoofdrolspelers even moesten bekomen van het intense slot van de eerste helft. Na de pauze viel er in het eerste kwartier niet veel te beleven. Eupen kwam er nog een paar keer snedig uit, maar veel dreiging bracht dat niet op. Iets voorbij het uur mocht Hamalainen een vrije trap voor zijn rekening nemen. De Deen krulde het leer perfect over de muur in de benedenhoek: 3-2. Olayinka kreeg nog een kans voor de 4-2, maar Van Crombrugge stond pal. Eupen probeerde het initiatief te nemen en nog aan te dringen op een eventuele gelijkmaker. Ieder punt telt in de degradatiestrijd, weet je wel. Leye trapte nog over. In blessuretijd maakte Bjørdal zijn foutje goed door een trap van Garcia net voor de lijn te keren.

Zulte Waregem is door deze zege mathematisch gered, al heeft het – onverhoopt – bloed, zweet en trainen gekost. Essevee hield zo ook een traditie in ere: de fusieclub verloor in acht duels nog nooit van de Panda’s. Eupen blijft laatste en kan KV Mechelen weer zien uitlopen indien Malinwa morgen iets raapt op Gent.