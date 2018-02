Knotsgekke Club Brugge-Genk eindigt op gelijkspel, en dat is goed nieuws voor beide ploegen

Club maakte nogmaals geen gebruik van het Brusselse puntengemors. Na een slappe start en een vroege achterstand veerde Club tegen Genk alsnog recht door twee goals van Vanaken, maar het liet de drie punten nog glippen nadat een handsbal van Nakamba een strafschop voor Genk opleverde. Malinovskyi zorgde voor 2-2. Club heeft nu 14 punten voorsprong op Anderlecht terwijl Charleroi zondag Standard ontvangt.

Het was de tweede keer dit seizoen dat Philippe Clement terugkeerde naar ‘zijn’ Club Brugge, al was de ontvangst nog steeds alsof het jaren geleden was. Voor de opwarming ging elke Bruggeling hem groeten. Op het veld zouden Clement en zijn ploeg minder vriendelijk zijn voor blauw-zwart, want de volledige openingsfase plus het openingsdoelpunt waren meteen voor de Limburgers. Club had toen al redelijk gepuft, en toen Karelis op een doorsteekpass van Pozuelo de 0-1 onder een twijfelachtige Vermeer mocht schuiven, klonk er meteen een collectieve zucht in het stadion.

Club moést deze keer nog eens winnen, want Anderlecht had nog maar eens verloren. Zonder de geblesseerde Clasie nam het na de 0-1 dan toch het heft in handen en dat resulteerde in een strafschop na een domme fout van Nastic op Diaby. Vanaken twijfelde net als vorige week zondag in Beveren niet: 1-1, en de wedstrijd kon herbeginnen. Club bleef de bal opeisen, maar echt uitgespeelde kansen leverde dat voor de rust niet meer af. Het enige wapenfeit dat nog werd genoteerd was de schwalbe van Nakamba die hem een gele kaart opleverde. Daardoor is de Zimbabwaan volgende week zondag geschorst voor de verplaatsing naar Standard.

Club wou dezelfde fout niet maken als tijdens de eerste helft en kwam na de rust wel stevig uit de startblokken. Dat resulteerde meteen in een schot van Limbombe dat gekeerd werd door Vukovic terwijl Cools in de rebound buitenspel stond. Wat volgde was opnieuw een Genkse tien minuten met als orgelpunt nog een penalty. Vanaken haakte Pozuelo en Van Driessche legde de bal op de stip. Gans Brugge keek naar penaltyspecialist Vermeer, maar hij hoefde de bal enkel maar buiten te kijken want Karelis schoot onbegrijpelijk ver naast. Het verhaal van het deksel en de neus bleef niet lang uit: aan de overkant was het plots wél raak.

Een diepe bal op Diaby klutste tot bij Vanaken, die van ver en enig mooi Vukovic verschalkte in de bovenhoek. Genk had nog niet afgetrapt, of het was alweer bijna prijs. Een te korte terugspeelbal van Colley werd onderschept door Diaby, maar hij stootte op Vukovic, die een vroegtijdige beslissing kon vermijden. Club leek te winnen, maar een handsbal in de eigen zestien van Nakamba besliste daar anders over. Malinovskyi nam het penaltygeschenk wél dankbaar aan en schoof in het midden binnen. In de absolute slotfase moest Vukovic nog een buffelstoot van Mechele uit zijn goal rammen. Club weigert dus verder weg te lopen van Anderlecht, terwijl Genk een gouden punt pakte in de strijd om Play-off 1.

Het gelijkspel is ook wel goed nieuws voor blauw-zwart, dat nu al zeker is voor een Europees ticket volgend seizoen. Dat komt omdat de winnaar van de reguliere competitie sinds vorig seizoen na 30 speeldagen een ticket krijgt voor de derde voorronde van de Europa League. Door het gelijkspel tegen Genk is blauw-zwart nu al zeker de winnaar van de reguliere competitie.