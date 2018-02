Kortrijk komt Play-off 1 binnen na krappe zege bij Lokeren

Van degradatiekandidaat naar een plaats in Play-off 1: Kortrijk heeft het klaargespeeld na een 0-1 zege op het veld van Lokeren. Teddy Chevalier - wie anders - scoorde een kwartier voor tijd het enige doelpunt en nestelt zich zo nog wat steviger op de kop van het topschuttersklassement. KVK springt over Genk en Antwerp naar de vijfde plaats, Lokeren blijft veertiende.

Met Lokeren – Kortrijk stond er vooral voor de Kerels nog veel op het spel: de Veekaa dingt nog mee naar een Play Off 1 ticket. Mits een overwinning op Daknam kon het over Antwerp springen, dat eerder op de avond gelijk speelde tegen Oostende. Maar Lokeren toonde eerder al dat het een te duchten tegenstander is. Na het gelijkspel in Charleroi wilde het nu graag aanknopen met een overwinning. Het kwam dan ook met zijn sterkste opstelling aan de match. Marecek, die overkwam van Sparta Praag, maakte zijn debuut en Maric stond voor de tweede keer aan de aftrap na een lange afwezigheid.

Beide teams begonnen eerder aftastend aan de wedstrijd. De eerste serieuze prik was voor Lokeren. Cevallos kreeg te veel ruimte op het middenveld en gaf een knappe doorsteekpass aan Hupperts. Die twijfelde niet en stelde Kaminski op de proef met een grondscherend schot, maar de goalie kon in corner ontzetten. Even later wilde Marecek graag eens tonen waarom Lokeren hem gehaald heeft. De Tsjech kreeg te veel ruimte en haalde aan vanop 25 meter. Zijn schot spatte kapot op de dwarsligger. Kortrijk was gewaarschuwd.

Na een leuk eerste kwartier, volgde een periode waarin de wedstrijd aardig heen en weer ging. Kortrijk probeerde te dreigen via Chevalier en Ouali, maar bleef steken op enkele waterkansjes. Het laatste wapenfeit van de eerste helft kwam net zoals het eerste van Lokeren. Een goede voorzet vanop links, maar Söder beging een duwfout in de nek van D’Haene. Ruststand 1-1.

Dodelijk efficiënte Kerels

Vijf minuten in de tweede helft ging de muur plots open bij Kortrijk. Een prachtige pass van Snöder sneed doorheen het hart van de defensie van Kortrijk. Kagelmacher kreeg de bal niet volledig weg en De Ridder haalde aan met een knap schot. Waarna Kaminski alleen maar kon kijken hoe de bal nipt naast ging. Söder knalde even later van in het penaltygebied richting doel. Kaminski was snel genoeg plat en kon de bal weg boksen. Reuzenkansen: Lokeren 3, Kortrijk 0.

De Boeck besloot in te grijpen en haalde Perbet eruit en schoof Chevalier centraal. Meteen daarna appelleerde Lokeren een penalty toen Kagelmacher de bal tegen zijn arm leek te krijgen. De ingreep van De Boeck loonde: Chevalier mooi weg van zijn man Filipovic. De pientere Ajagun had dat gezien en stak de bal mooi door naar Chevalier die eerder op de bal was van Verhulst. De Fransman verlengde knap in doel en maakte zijn 15de van het seizoen, waarmee hij zichzelf bovenaan de topschutterstand hijst. De eerste echte kans voor Kortrijk en meteen binnen. Lokeren werd geconfronteerd met de wet van het voetbal: wie zijn eigen kansen niet afmaakt, krijgt het deksel op de neus.

Op het einde kwam Lokeren nog goed dreigen. Tom De Sutter legde af naar Söder, Kumordzi en Verboom konden nog net een tegengoal vermijden. Lokeren blijft zo achter met 10 op 42 thuis, Kortrijk hield voor de vijfde keer op rij de nul en komt de top zes binnen.