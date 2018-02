Mechelen geeft dubbele voorsprong uit handen, maar pakt belangrijk punt op het veld van Gent

KV Mechelen heeft een belangrijk punt geraapt op het veld van KAA Gent. Na een wedstrijd met twee gezichten werd het 2-2 in de Ghelamco Arena. Een enthousiast Malinwa overvleugelde de Buffalo’s voor de pauze en kwam in de eerste helft op een 0-2 voorsprong. Gent rechtte de rug na de rust en sleepte een 2-2 gelijkspel uit de brand. Door de puntendeling loopt Mechelen een puntje uit op Eupen in de stand. Gent laat de kans liggen om naast Anderlecht te komen. Het is de eerste keer in de laatste 10 thuismatchen dat de Gentenaars in eigen huis niet kunnen winnen.

Yves Vanderhaeghe kon niet rekenen op de geblesseerde Asare en de geschorste Verstrate. Zij werden in de basis werd vervangen door Machado en Kalu. Vooraan moesten Yaremchuk en Janga voor doelpunten zorgen. Bij KV Mechelen, dat vorige week een belangrijke zege pakte tegen Eupen, ontbrak Schoofs wegen schorsing. Voor de rest stuurde trainer Van WIjk de elf het veld in die wonnen tegen de panda’s.

Gent begon zwak aan de partij en na amper twee minuten spelen kreeg de thuisploeg al het deksel op de neus. Rits kreeg een vrijgeleide op rechts en zette laag voor, Tainmont kroop kinderlijk makkelijk voor Foket en duwde de 0-1 tegen de touwen.

Foto: BELGA

Mechelen speelde duidelijk met vertrouwen, Gent had het niet onder de markt met de voorlaatste in de stand. Verder dan enkele corners en vrije trappen raakten de Buffalo’s niet. Nog voor halfweg de eerste helft kreeg het een tweede oplawaai te verwerken Kalinic werkte een voorzet van Cobbaut slecht weg en Rits profiteerde optimaal: 0-2 na amper 18 minuten spelen. Er klonk gemor in de Ghelamco Arena.

Foto: Isosport

Pas op het halfuur kwam Gent een eerste keer écht opzetten. Janga veerde het hoogst op na een hoekschop van Kalu, maar zijn kopbal ging een half metertje naast. Meer speelden de Buffalo’s niet klaar in de eerste helft. Op Twitter ventileerden fans ondertussen hun ongenoegen, vooral Foket en Machado kregen ervan langs.

Ommezwaai na rust

Aan de rust werd Machado na een moeilijke eerste helft door Vanderhaeghe uit zijn lijden verlost. Hij bleef in de kleedkamer, Giorgi Tsjakvetadze moest voor meer schwung zorgen. En dat lukte. Na de pauze tapte Gent uit een ander vaatje. Na tien minuten devieerde Janga een voorzet van Kalu knap voorbij Coosemans, de aansluitingstreffer was een feit. De thuisploeg rook bloed en het tempo ging de hoogte in, Gent had duidelijk zijn tweede adem gevonden. Malinwa kreeg het moeilijk en Van Wijk bracht Camus erin voor Matthys.

Foto: BELGA

Gent bleef echter de betere ploeg en zag dat ook beloond. Gigot pikte op links een afvallende bal en zette voor, Yaremchuk zette er zijn hoofd tegen en klopte Coosemans met een knappe overhoekse kopbal: 2-2 op het bord, met nog 20 minuten te gaan. De Ghelamco Arena bruiste opnieuw, het publiek geloofde in een zege.

Foto: BELGA

De Buffalo’s trokken vol in de aanval op zoek naar de 3-2. Mechelen moest achteruit, maar prikte nog één keer tegen. Pedersen kon net niet bij de vrije trap van invaller Camus. In de slotfase leek Gent alsnog de zege binnen te rijven na een blunder van Coosemans. De doelman loste een vrije trap van Gigot. Yaremchuk duwde binnen, maar het doelpunt werd (terecht) afgekeurd wegens buitenspel. Coosemans haalde opgelucht adem, het bleef 2-2.

KV Mechelen doet zo een goede zaak in de strijd om het behoud. Voor Gent is dit het eerste puntenverlies in tien thuismatchen. Het laat ook de derde plaats in de stand liggen.