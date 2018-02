Moeskroen pakt in de slotfase een punt tegen Waasland-Beveren en is definitief gered

Royal Excel Moeskroen speelt ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League. Waasland-Beveren leek lang op een 1-2 zege af te stevenen. Thelin en de terugkerende Vanzo wisten de openingstreffer van Rotariu uit. In de slotfase bezorgde Amallah zijn ploeg alsnog een punt, waardoor Moeskroen zekerheid verwerft over een verlengd verblijf.

Frank Defays kon in zijn eerste match als T1 van Moeskroen niet rekenen op Mezague (geblesseerd) en Govea (geschorst). De nieuwbakken coach dropte Boya en Bolingi als vervangers in de basis. In doel nam Bailly zijn vertrouwde stek weer in, Werner verdween naar de bank. Defays veranderde ook de opstelling. Onder Rednic trad Moeskroen steevast aan in een 5-4-1, nu werd dat een 4-4-2. Bij Waasland-Beveren voerde Sven Vermant maar één wissel door. Mmaee kwam in de ploeg voor Verburgh.

Waasland-Beveren kwam meteen twee keer opzetten, maar Thelin kon telkens niet echt afdrukken. De eerste echte kans was voor Moeskroen. Jans speelde in zijn 100e wedstrijd slecht terug, Awoniyi omspeelde Roef maar aanvoerder Camacho redde op de lijn. Defays had zijn manschappen duidelijk ingepeperd agressief te voetballen, want na amper 16 minuten had Moeskroen al drie spelers geel geboekt staan.

Foto: BELGA

Maar de aanpak loonde wel, want halfweg de eerste helft opende Rotariu de score. De van Club Brugge geleende Roemeen krulde het leer van buiten de zestien heerlijk in doel. Moeskroen leek met die voorsprong te gaan rusten, maar Thelin dacht daar anders over. Tussen twee man klom de Zweed het hoogst op een gemeten voorzet van Demir en hij buffelde de gelijkmaker tegen de touwen. Voor Thelin was het alweer het 15e doelpunt van het seizoen. Hij beent zo Chevalier bij en is - door het aantal gescoorde doelpunten op verplaatsing - de Gouden Stier.

Foto: Photo News

Na de pauze probeerde Waasland-Beveren de match in handen te nemen, vooral Mmaee toonde zich bedrijvig. Iets na het uur gooide Vermant Vanzo in de strijd. Die was maandenlang out nadat hij zijn kruisbanden scheurde. Lang had Vanzo niet nodig om een impact te maken. Een minuut na zijn invalbeurt en bij zijn tweede balcontact trapte hij - met een gelukje - de 1-2 tegen de touwen. Het schot van de middenvelder week af en ging zo in een boog over een verbouwereerde Bailly in doel.

Foto: BELGA

Waasland-Beveren op weg naar een belangrijke zege met het oog op Play-off 1, maar Moeskroen gaf zich niet gewonnen. Godeau trof raak, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden voor (nipt) buitenspel. In de absolute slotfase ging het feestje wel door. Amallah pikte een afvallende bal op en hij klopte Roef een tweede keer: 2-2.

Moeskroen is door de puntendeling zeker van een verlengd verblijf op het hoogste niveau. Waasland-Beveren lijkt zijn PO1-droom nu te mogen opbergen. Het telt drie punten achterstand op Genk (6e) en Antwerp (7e). Trainer Vermant blijft wel ongeslagen met de Waaslanders.

Foto: BELGA