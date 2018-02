Antwerp laat ook tegen Oostende punten liggen en valt uit Play-off 1

Antwerp blijft wachten op een eerste zege in 2018. Ook tegen een flauw Oostende moest het tevreden zijn met een 0-0, ondanks heel wat kansen en een aangenaam kijkstuk op de Bosuil. Antwerp boekte dit jaar een magere 4 op 18, en valt uit Play-off 1 naar een zevende plaats in de stand. KVO blijft elfde.

Na de blamage op het veld van Kortrijk had Antwerp-trainer Laszlo Bölöni opnieuw enkele wijzigingen in petto. Zo schakelde hij terug over naar een verdediging met drie centrale jongens. Eén van hen was Dino Arslanagic, voor het eerst sinds 30 september weer op het veld. Opvallend: aanvoerder Haroun en verdediger Borges moesten voor het eerst dit seizoen vrede nemen met een plaats op de bank. Voor Sambou Yatabaré – vorige week zeer zwak tegen Kortrijk – was zelfs daar geen plaats. Bij Oostende had trainer Adnan Custovic weinig redenen om te wisselen na de overwinning tegen Anderlecht. Alleen de geblesseerde Vandendriessche werd vervangen door Jali.

Foto: Photo News

Anders dan de vorige keren dat Antwerp met een driemansdefensie speelde, stonden wingbacks De Laet en Van Damme vrij hoog. Met Pitroipa en Hairemans op het middenveld én Limbombe naast Oulare in de spits kwam Antwerp dus best aanvallend voor de dag. Op die manier hoopte Bölöni eindelijk nog eens een overwinning te boeken in eigen huis, want dat was al van 9 december geleden. De aanpak loonde in die zin dat Antwerp het spel domineerde en het balbezit opeiste. 59 procent zelfs in de eerste helft. Een cijfer dat de Great Old nog maar zelden heeft gehaald dit seizoen.

Onder impuls van een bedrijvige Pitroipa kreeg Antwerp ook de beste kansen. Oulare trapte over, Arslanagic kopt op Dutoit, De Laet schoot iets te zwak en Pitroipa zelf zag een poging op de paal gaan. Antwerp domineerde, maar kon dat niet in een voorsprong omzetten. Terwijl Oostende het spel moest ondergaan. Verrast door de hoge druk en aanvallende intenties bij Antwerp vond de ploeg van Adnan Custovic geen antwoord op de tactiek van Laszlo Bölöni. De cijfers bij de rust logen er dan ook niet om. KVO liet geen enkele poging binnen het kader optekenen.

Foto: Photo News

Na de rust eenzelfde spelbeeld. Iets voor het uur moest William Dutoit uitpakken met een goede redding op een schot van Hairemans en Pitroipa kwam een teen tekort op een voorzet van diezelfde Hairemans. Aan de overkant had Antwerp een goede Bolat nodig toen Zivkovic van dichtbij mocht aanleggen. Antwerp moest eigenlijk de drie punten pakken in de strijd voor Play-off 1, maar een echt slotoffensief kwam er niet meer.