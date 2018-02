Play-off I is nog niet binnen voor KV Kortrijk na pijnlijke nederlaag tegen streekrivaal Zulte Waregem

KV Kortrijk leek na een 13 op 15 sterk op weg naar een plaats in Play-off I, maar streekgenoot Zulte Waregem heeft die opmars een halt toegeroepen. Essevee won in extremis na een penaltydoelpunt van Hamdi Harbaoui: het werd 0-1. KV Kortrijk blijft wel zesde, maar loopt dus niet uit op de concurrentie. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

In de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem heerst altijd een geladen sfeer. Het Guldensporenstadion zat dan ook volgepakt voor deze kraker, die voor de thuisploeg bovendien nog een extra dimensie kreeg: bij winst zette Kortrijk immers opnieuw een belangrijke stap richting Play-off I. Voor de bezoekers, die al zeker zijn van Play-off II, stond er minder op het spel. Het was daarom ook niet verrassend dat KV Kortrijk het snedigst aan de partij begon. Al na twee minuten kwam Ajagun net tekort om richting doel te schieten. Chevalier zorgde even later voor het eerste schot tussen de palen, het vizier van Perbet stond minder scherp: zijn schot zoefde rakelings over. Kortrijk claimde twee strafschoppen na vermeende fouten op Chevalier en Makarenko, maar ref Lambrechts wilde in beide instanties van geen penalty weten.

Foto: BELGA

In het vervolg van de eerste helft bleven zowel KV Kortrijk als Zulte Waregem de kansen opeenstapelen, maar zowel Kaminski als Bossut hielden hun netten schoon. Ex-Kortrijkspeler Gertjan De Mets moest geblesseerd naar de kant. Met de inbreng van Sandy Walsh werd Essevee dreigender in het slot van de eerste helft, maar Harbaoui, De Pauw en Doumbia verkwanselden de kansen. Ook Olayinka kon niet kadreren, aan de overzijde werd Bossut nog eens onder vuur genomen door Perbet en Azouni. Doelpunten vielen er echter niet te noteren, waardoor beide streekrivalen met 0-0 de kleedkamer indoken.

Prei voor Bossut

In de tweede helft was de eerste kans voor de bezoekers, maar Olayinka was opnieuw niet trefzeker. Kortrijk nam nadien het commando over, maar Chevalier mikte een perfecte voorzet van Ouali over. Essevee-doelman Bossut werd intussen belaagd door de thuisaanhang en kreeg zelfs een stuk prei naar de kop gegooid. De wedstrijd verwaterde nadien wat: na het uur bleven nieuwe kansen grotendeels uit en slopen er wat slordigheden in het spel van beide teams. De wedstrijd leek op 0-0 af te stevenen, maar daar besliste Hamdi Harbaoui in het slot anders over.

Bossut en zijn prei. Foto: BELGA

Invaller Bongonda wurmde zich langs de Kortrijkse defensie en bracht doelman Kaminski bijna in verlegenheid. Kristof D’Haene moest tussenkomen en haakte Bongonda tegen de grond, scheidsrechter Lambrechts wees naar de stip. Harbaoui twijfelde niet en trapte hoog binnen, al was Thomas Kaminski er nog dicht bij: de 0-1 stond op het bord. Een klein slotoffensief van de Kerels bracht geen verandering meer in de eindstand.

Voor KV Kortrijk is het het eerste verlies in vijf wedstrijden. De troepen van Glen De Boeck blijven wel zesde, maar het gat met Standard en Antwerp blijft amper één punt. Zulte Waregem wipt over KV Oostende naar de elfde plek.