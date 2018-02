Oostende bezorgt Coucke mooi afscheidscadeau met vlotte winst tegen STVV

Marc Coucke kan goedgemutst de polonaise inzetten richting zijn nieuw kantoor in Brussel. De afscheidnemende voorzitter zag hoe Bjelica twee keer scoorde en KV Oostende zo Sint-Truiden met 2-0 versloeg. Voor de bezoekers pijnlijk, want zij mogen haast definitief een kruis maken over Play-off 1. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Bekijk hier alle tussenstanden in de Jupiler Pro League!

In Oostende kwam de punten gisteren op de tweede plaats, want de thuismatch tegen STVV diende als plechtige au revoir voor Marc Coucke. De - inmiddels ex- voorzitter gaf gisteren officieel de scepter door aan Peter Callant. Voor de aftrap sprak hij de supporters toe en kreeg hij een beker van zijn vriend Kamagurka. “Omdat trofeeën er op korte termijn niet inzitten bij je nieuwe ploeg”, gekscheerden ze aan de kust. Voor Sint-Truiden primeerde het sportieve wél: de Limburgers waren bijna verplicht om te winnen als het nog aanspraak wou maken op Play-off 1. Sint-Truiden moest het achterin wel doen zonder de geblesseerde Teixeira, terwijl Gano bij KV Oostende nog eens een kans in kreeg in de basis naast Akpala. Zivkovic verhuisde naar de bank. Vandendriessche keerde terug uit blessure en startte meteen ten nadele van Jali.

Marc Coucke (rechts) werd voor de match gehuldigd. Links staat Peter Callant, die vanaf 1 maart het roer overneemt bij de Kustboys. Foto: BELGA

Het was ook meteen duidelijk wie de punten écht nodig had. Sint-Truiden startte het best aan de wedstrijd en trok naar voor, maar de Kanaries konden net niet profiteren van een ziekenhuisbal van Vandendriessche richting Lombaerts. Ondanks het feit dat de bezoekers de beste ploeg waren in de eerste helft, was het wel KV Oostende dat tegen de gang van het spel in twee keer scoorde. Evenveel keer was Bjelica de auteur van het doelpunt. Eerst na een prachtige bal van Nkaka achter de verdediging, daarna op assist van Canesin. Intussen had Legaer een vrije trap tegen kruising gekruld. De voorsprong van Oostende was gewoonweg gevleid, al was het opvallend welke straatlengtes ruimte de Truiense verdediging bij momenten weggaf. Gano en Akpala kregen uit het niets zelf nog de kans om er 3-0 van te maken.

De opendeurdag bij Sint-Truiden - wàt gebeurde daar achter zonder Teixeira - ging na de rust vrolijk verder. Na amper een minuut miste Gano alleen voor Steppe nadat Canesin kon doorbreken. De wedstrijd kon al verschillende keren in een definitieve plooi gelegen hebben, maar KVO verzuimde dus af te maken. STVV leefde nog en had zich door het uitblijven van de 3-0 nog niet neergelegd bij de nederlaag. Vooral Legaer probeerde nog iets te forceren, maar één keer hield Dutoit hem van een doelpunt met een mooie voetreflex. De wedstrijd bloedde uiteindelijk langzaam maar zeker dood, want in het slotkwartier kon STVV de thuisploeg niet echt meer bedreigen. De enige opwinding kwam er nog nadat Nkaka een minuut voor tijd werd uitgesloten na een domme tweede gele kaart. Het bleef 2-0, waardoor de nederlaag voor Sint-Truiden gelijk stond met het afscheid van de Play-off 1-droom. Oostende gaf Marc Coucke dan weer een mooi afscheidsgeschenk.