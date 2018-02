Onwaarschijnlijk slot in Anderlecht-Moeskroen: paars-wit geeft 4-0 voorsprong bijna weg, maar wint met 5-3

Anderlecht heeft zijn allereerste zege onder Marc Coucke beet. Van een leien dakje ging dat echter niet tegen Moeskroen: paars-wit stond na een uur spelen al 4-0 voor dankzij Morioka en een hattrick van Teodorczyk, maar gaf het in het slot nog bijna weg. Het werd uiteindelijk 5-3.

Hoog bezoek voor de thuismatch van Anderlecht tegen Moeskroen. Nieuwe voorzitter Marc Coucke streek de avond nadat hij afscheid had genomen bij KV Oostende neer in het Astridpark. De zakenman nam voor de match al meteen de tijd om kennis te maken met enkele spelers. Onder meer Lukas Teodorczyk passeerde de revue bij de nieuwe sterke man bij paars-wit.

Wat er in dat kort onderhoud gezegd werd, is niet geweten. Maar dat het voor een boost zorgde bij de Poolse spits, werd meteen duidelijk. In de beginfase was de gelaten, vertrouweloze aanvaller van de afgelopen weken niets te merken. Integendeel, Teo presenteerde zich gretig en lag aan de basis van elk gevaar dat van de Brusselaars uitkwam. Na drie minuten werd hij afgeblokt, zeven minuten later maakte hij het Bailly op een hoge bal knap lastig waarna Pieter Gerkens maar centimeters naast trapte met een gekraakt schot. Eigenlijk had dat altijd de 1-0 moeten zijn.

Foto: Photo News

Maar dat was slechts uitstel. Na een eerste kans voor Moeskroen - Awoniyi kopte nipt over - was het Morioka die na terugleggen van Teodorczyk mocht binnenleggen in een leeg doel. Het eerste doelpunt voor de Japanner in Brusselse loondienst. En Marc Coucke? Die sprong van vertier recht in de armen van Roger Vanden Stock. Anderlecht rook bloed en kreeg nog enkele goede kansen via Trebel en Gerkens.

Moeskroen moest intussen noodgedwongen Mohamed wisselen na een onzacht contact met Teodorczyk. Die laatste mocht in de blessuretijd vanaf de stip aanleggen voor de 2-0 nadat Morioka tegen de grond werd gewerkt, en de Pool miste niet: “Teoooooo” schalde voor het eerst sinds lange tijd van de banken in het Astridpark. Zijn laatste doelpunt voor Anderlecht dateerde van 24 januari tegen Waasland-Beveren.

Foto: Photo News

Moeskroen kon na de rust niet meteen herstellen van die opdoffer. Anderlecht duwde intussen door, tot plezier van het thuispubliek. Na tien minuten kopte Teodorczyk de 3-0 staalhard voorbij Bailly na een perfecte voorzet van Saief, op het uur vervolledigde de Pool zijn hattrick met de voet na een haarfijne voorzet van Gerkens. Feest in het Astridpark en bij nieuwe voorzitter Coucke, want voor Teo was het de eerste hattrick op de Belgische velden. Intussen mocht ook Lazar Markovic zijn eerste speelminuten verzamelen bij paars-wit.

Er zijn zo van die perfecte voetbalweekends #andmoe 4-0 met Theo, Theo en Theo !!! — Marc Coucke (@CouckeMarc) 25 februari 2018

4-0 en wedstrijd gespeeld, denkt u? Dat was buiten Moeskroen gerekend. Met nog iets meer dan twintig minuten te gaan plaatste Taiwo Awoniyi de 4-1 knap binnen met een overhoeks schot. Geen reden tot paniek bij Anderlecht, maar amper een minuut later werd het een ander verhaal toen de ingevallen Benjamin van Durmen met zijn eerste actie meteen de 4-2 langs Sels tikte.

Te rap gesproken : 4-2 #andmoe — Marc Coucke (@CouckeMarc) 25 februari 2018

Anderlecht speelde plots met de daver op het lijf. Sels moest Awoniyi en Amallah met twee knappe reddingen van een doelpunt houden. Anderlecht scoorde bijna zelf nog eens via een goede kopkans van Teodorczyk, terwijl aan de overzijde bijna de owngoal van het jaar viel toen Dendoncker de bal recht op de rug van Teo knalde. Gelukkig voor de Anderlechtfans ging de bal naast, maar even later was het toch raak: Mezague scoorde op een hoekschop de 4-3 voor Moeskroen.

Foto: BELGA

Anderlecht kwam in het slot nog een aantal keer met de schrik vrij. Moeskroen probeerde uit alle macht de gelijkmaker binnen te duwen, maar het was Anderlecht dat uiteindelijk scoorde in de toegevoegde tijd na een blunder van Logan Bailly. De Moeskroen-goalie kwam ver uit zijn doel, kopte half naast de bal en leverde zo in bij Morioka, die de 5-3 maar voor het binnentikken had. De wedstrijd werd nadien meteen afgefloten.

Anderlecht springt door de zege terug over AA Gent naar de derde plek in de stand, terwijl Moeskroen op de dertiende plek achterblijft.

