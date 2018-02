Genk wint met stevige cijfers van Antwerp en lijkt op weg naar Play-Off 1

Racing Genk heeft de belangrijke match om Play-Off 1 tegen Antwerp met zware 4-0 cijfers gewonnen. De bezoekers gebruikten voor rust alle middelen om de Limburgers af te houden, maar moesten in de slotfase de kelk toch tot de bodem ledigen. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Levensbelangrijk voor Play-Off 1, zo kondigde het duel tussen Racing Genk en Antwerp zich aan. Beide ploegen kampeerden op de zesde plaats, net daar waar het onderscheid tussen net-wel en net-niet-Play-Off 1 gemaakt wordt. Allebei hadden ze ook 38 punten. Genk-trainer Philippe Clement moest door de blessure van zijn nummer één Danny Vukovic beroep doen op de jonge Nordin Jackers tussne de palen. Ook Joachim Maehle en Thomas Buffel kwamen in de ploeg voor Clinton Mata en Dries Wouters. Bij Antwerp verdwenen Geoffry Hairemans en Ritchie De Laet naar de bank voor Faris Haroun en Sambou Yatabaré.

Foto: Photo News

Genk begon goed aan de match en Antwerp had moeite met volgen. Dieumerci Ndongala vond meteen een doorgang op rechts, maar werd nog net teruggehaald door Sébastien Siani. Genk hield er een onterechte hoekschop aan over. En toen liet doelman Sinan Bolat zijn slechtste kant even zien. Toen hij in het snotje kreeg dat de Limburgers de corner snel wilden nemen, gooide hij snel een tweede bal het veld op. Ref Wim Smet greep in, schoof Bolat geel onder de neus en kende de thuisploeg een vrije trap toe. En daar deed Ruslan Malinovsky iets majestueus’ mee. De Oekraïner krulde de bal vanuit een schier onmogelijke hoek in de verste winkelhaak, een kopie van zijn knappe goal tegen Club Brugge.

Rode kaart en coach in de tribune voor onsportief Antwerp

De roodhemden kwamen overal een stapje te laat en gingen de botte bijl hanteren. Dat resulteerde in amper drie gele kaarten in de eerste twaalf minuten al. Even later werd ook coach Laszlo Bölöni naar de tribune gestuurd en op het halfuur kreeg Dylan Batubinsika ook nog eens een rode kaart. Allemaal terechte beslissingen voor de veel te wild en agressief spelende bezoekers.

Foto: Photo News

Tussenin toonde vooral Ndongala zich bij Genk. Eerst kwam hij net te laat om een voorzet vanop links in doel te deviëren, daarna moest Bolat één van zijn schoten vanonder de deklat halen. Op het halfuur liet The Great Old toch ook eens zien dat het niet enkel om te schoppen naar Limburg was gekomen. Eerst trapte Siani naast, daarna kon Joseph Aidoo de bal maar nipt over het eigen doel duwen voor de aanstormende Obbi Oulare.

In slotfase duwt Genk het mes nog wat dieper in de wonde

Een gedecimeerd Antwerp begon wel met prima intenties aan de tweede helft: voetballen en tot kansen te komen. Dat eerste lukte redelijk, het tweede minder. Verder dan een trap van Stallone Limbombe en twijfelachtig buitenspel van Faris Haroun kwamen de bezoekers ondanks goede wil niet echt. Er was amper te merken dat de bezoekers met tien stonden, maar een kwartier voor tijd accelereerde Racing Genk.

Foto: Photo News

Eerst kon een attent uitgekomen Sinan Bolat nog redding brengen, maar daarna was de doelman toch gezien. Alejandro Pozuelo prikte met veel overzicht nummer twee binnen: één-tweetje met Ndongala en knap afgewerkt met links. Vijf minuten voor tijd deed Nikos Karelis de boeken helemaal toe. De Griek dook goed op bij de eerste paal op een voorzet van Maehle en werkte keurig af. En nog was de kelk niet leeg voor de bezoekers. Ndongala lette goed op bij een te korte terugspeelbal van Yatabaré, dribbelde Bolat en zette de zware 4-0 eindstand op het bord.

Door de zege doet Genk uiteraard een prima zaak in de strijd om Play-Off 1. Het klimt naar de vijfde plek en telt nu 41 punten, drie meer dan Antwerp en twee meer dan KV Kortrijk.