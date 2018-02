AA Gent wint in extremis van Waasland-Beveren en springt over Anderlecht in de stand

Waasland-Beveren heeft hoogstwaarschijnlijk haar allerlaatste hoop op Play-off I zien wegvliegen. Het verloor in extremis met 1-2 tegen AA Gent. Yaremchuk bezorgde de bezoekers de zege in de 92ste minuut. AA Gent springt zo over Anderlecht naar de derde plek. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Gent is met de schrik vrijgekomen op het veld van Waasland-Beveren. Na een zeer zwakke eerste helft kon het in de slotfase alsnog een scheve situatie rechtzetten met dank aan het duo Chakvetadze-Yaremchuk. De Buffalo’s springen zo voor minstens 24 uur naar de derde plaats in het klassement. Waasland-Beveren mag de droom voor Play-off 1 opbergen.

Louis Verstraete mocht zijn debuut in de basis maken tegen de ploeg die hem uitleent. Ook Jur Schryvers kwam opnieuw in de basis bij Waasland-Beveren. Ryan Mmaee en Rachid Ait-Atmane waren kind van de rekening. Bij Gent was er ook een debutant in de basis: Sigurd Rosted in het centrum van de verdediging. Daardoor kon Dylan Bronn op linskachter depanneren. Opvallend: geen Yuya Kubo in de basis. Yves Vanderhaeghe geeft al voor de zesde keer op rij het vertrouwen aan Franko Andrijasevic.

Foto: Photo News

Het was een zeer bleke eerste helft. Van beide ploegen, maar Waasland-Beveren had het voordeel dat het kon scoren. Al was dat doelpunt een exponent van het slordige uitvoetballen bij AA Gent. Eerst speelde Bronn een onmogelijke bal op Yaremchuk en toen Gigot de situatie nog leek recht te zetten trapte die de bal pardoes in de voeten bij Louis Verstraete – dacht hij dat die nog steeds bij Gent speelde misschien? – die knap Thelin bediende. De Zweedse topschutter kon helemaal alleen binnen koppen. Gent kon er maar weinig tegenover stellen, behalve een kopballetje van Rosted naast. De Buffalo’s kregen geen greep op het middenveld. Er werden te veel duels verloren en te weinig openingen gecreëerd. Het schoot geen enkele keer tussen de palen voor rust. Al deed Waasland-Beveren dat ook niet meer tot aan de rust. Een mooie dribbel van Ampomah met een schot voorlangs was het enige vermeldenswaardige voor de pauze.

Foto: BELGA

Bij Gent beseften ze dat het – net als vorige week – een ondermaatse eerste helft was. Het kwam gretiger uit de kleedkamer en was in de eerste vijf minuten na de pauze al gevaarlijker dan de hele eerste helft. Eerst met een schot van Foket dat door Roef in corner werd verwerkt. Wat later kon Janga aan de tweede paal net niet goed genoeg bij een bal van Yaremchuk. Gent liep naar voor, maar moest daardoor ook opletten voor de tegenaanval. Louis Verstraete kon zo zelfs bijna de 2-0 scoren, maar zijn poging ging nipt naast.

Waasland-Beveren kroop gaandeweg de tweede helft achteruit waardoor de druk van Gent kon toenemen. Met een kopbal van Bronn die naast ging, een poging van Sylla op de paal en een schot van Kubo dat door Roef knap over doel werd getikt namen ook de dreiging van Gent toe in het slotkwartier. De 1-1 hing in de lucht en die viel ook wanneer Bronn een hoekschop over Roef binnenkopte. Nadien kreeg Yaremchuk zelfs nog een goede kans op de 1-2, maar Roef ging goed plat. Toch kon die Yaremchuk in de extra tijd alsnog de winning goal maken. Hij rondde een mooie actie van Chakvetadze af.