KV Mechelen springt naar voorlaatste plek ondanks pijnlijke nederlaag in Luik

KV Mechelen heeft tegen Standard dé kans laten liggen om zo goed als zeker te zijn van het behoud in eerste klasse. De Mechelaars kwamen tot twee keer toe op voorsprong op Sclessin via Bandé en Mera, maar telkens wist de thuisploeg zich terug in de match te knokken. Vooral de tweede goal van Luyindama was zuur, want eigenlijk had Standard even daarvoor met tien moeten komen na een vermeende fout van Cavanda. In de tweede helft zorgde Edmilson voor de ommekeer. In de slotfase liet Marin vanop de stip de kans op de 4-2 nog liggen. Een belangrijke misser voor Malinois, want daardoor heeft het een beter doelsaldo dan Eupen en springen ze met nog 1 speeldag te gaan naar de voorlaatste plek.

Voor het derde jaar op rij stond er in de match tussen Standard en KV Mechelen bijzonder veel op het spel. Dit keer voor beide clubs. KV baalde want het zag Tainmont nog ziek uitvallen. Standard miste dan weer de geschorste Mpoku én de verkochte Sa.

Wat KV sterkte was dat het zowel op Anderlecht als op Gent prima presteerde. Dus waarom niet op Sclessin? Zes minuten ver stuurde El Messaoudi links Cobbaut diep. Die trapte de bal laag voor doel, waar Bandé vrij mocht binnentikken. De tiende goal voor de Burkinees. Die 0-1 was zeer welgekomen voor de bezoekers want vervolgens ging Standard drukken. Cop schoot over en zag een tweede poging van de lijn gekeerd door Bagayoko. Edmilson kwam naar binnen, trapte, maar vond nog de vingertoppen van Coosemans op z’n weg. De Braziliaanse Belg kreeg nog een reuzekans, maar devieerde vanop een meter hoog over.

Rode kaart vergeten

Veel kansen dus voor de Rouches, maar wat stonden ze tegelijk slordig te spelen. Koutroubis maakte er centraal achterin een potje van. De Griek zette Bandé op weg naar de 0-2, maar die toonde genade. Intussen waren de Mechelse fans door het dolle heen, ze zagen Carcela alweer een goeie kans missen en hadden ook doorgekregen dat concurrent Eupen achter stond. Emond verpestte wel het feestje. Marin met de vrijschop en de spits kopte binnen.

Foto: Photo News

1-1, maar KV liet zich niet doen. Het leek zelfs te gaan rusten met een voorsprong. Rits gooide de bal voor doel, krachtpatser Mera kopte stevig binnen. Toch werd het ook nog 2-2. In de slotseconden trof Luyindama aan de overkant raak met een buffelstoot. KV klaagde want net voordien had Cavanda rood moeten krijgen voor het neerhalen van de doorgebroken Bandé. Maar het moest ook de hand in eigen boezem steken. Het slikte nu al negen kopbalgoals op rij.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Enfin, maak er tien van. Pech voor Standard aan de rust want Cop moest geblesseerd naar de kant. Maar de ene z’n dood is de ander z’n brood. Carlinhos, de vervanger van Cop, kopte al na zes minuten de 3-2 tegen de touwen. Op corner van Marin, die zo al zijn derde assist van de avond liet optekenen.

Moeilijke situatie nu voor KV want moest het nu vol voor dat punt gaan en daarvoor achterin risico’s nemen? Of moest het vooral ervoor zorgen dat het geen extra tegengoals meer slikte? Offensief kon het een half uur lang alleszins niks meer creëren. Alle ballen gingen nog altijd diep naar Bandé, maar dat die legde het meestal af tegen Luyindama. Met nog een dik kwartier te gaan bracht Van Wijk toch maar een extra spits, Pedersen kwam erop.

Lijnrechter helpt

Maar dan: penalty, voor de thuisploeg. Lambrechts had de fout van Cobbaut op Carcela niet gezien, de lijnrechter uiteindelijk wel. Dé kans dus om de zege veilig te stellen, maar Marin trapte op Coosemans, die zijn team recht hield. Het bleef een knotsgekke partij.

Foto: Photo News

Van Wijk bracht er met Beqiraj vervolgens nóg een extra spits op, zijn intenties waren duidelijk. Maar scoren lukte niet meer. Ook niet voor Standard, dat nochtans ook een goaltje meer had kunnen gebruiken. Het staat nu zesde en ligt in pole positie voor Play-off 1. Maar ook daarvoor zal het volgende week mogelijk op de goals aankomen.