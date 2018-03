Charleroi speelt voor zesde keer gelijk en verliest tweede plek

STVV greep op het veld van Charleroi definitief naast een ticket voor play-off 1. Het duel tussen Charleroi en de Kanaries leverde een scoreloos gelijkspel op. Voor de zebra’s betekent deze 0-0 voor het zesde gelijkspel op rij waardoor ze nu hun tweede plaats toch kwijt zijn aan Anderlecht.

Charleroi was al zeker van een plaats in play-off 1, STVV bad voor een mirakel. Maar dat betekende niet dat Felice Mazzu de bezoekers uit Limburg de drie punten cadeau zou doen, want Anderlecht hijgde immers in de nek van de Zebra’s. Mazzu verraste enigszins met Nurio ten koste van Baby aan de aftrap te brengen. Bedia en D’Alberto verdwenen uit de basisopstelling, Benavente en Marinos keerden terug uit schorsing. Bij de Kanaries was Teixeira hersteld van een voetblessure. Kitsiou genoot de voorkeur op Dussaut op de rechtsachterpositie en Botaka verving Legear.

Spektakelarm

De temperatuur in het Stade du Pays flirtte met het vriespunt. De grasmat lag er nochtans perfect bij om er een aangenaam kijkstuk van te maken en de afwezigen ongelijk te geven, maar helaas. In het eerste kwart van de wedstrijd viel er geen enkele doelpoging op het kader te noteren. De warmbloedige Ultra’s van Charleroi stuwden de thuisploeg naar voren, maar de Truiense muur stond pal. Steppe was een eerste keer alert op een doorbraak van Fall. Ging dit een typische eindeseizoenswedstrijd worden? De passing liet langs beide kanten alvast te wensen over. Voor wedstrijden als deze bestaat er een (versneld) vooruitspoelknop op uw afstandsbediening. Het fluitconcert aan de pauze sprak boekdelen.

Dwarsligger

Tijdens de pauze besloot Mazzu om in te grijpen. Ex-Kanarie Hendrickx ruimde plaats voor Bedia. Charleroi kwam met een totaal ander gezicht uit de kleedkamer. De vlam sloeg direct in de pan bij de Zebra’s, maar het was bijna een eigen doelpunt dat de Kanaries de das omdeed. Kotysch raakte zijn eigen dwarsligger. Het geluk was zo aan de zijde van STVV. Aan de overkant knikte een duikende Akpom langs het doel van een werkloze Mandanda. Op het uur verhinderde de Congolese Franse doelman met een pantersprong een kopbaldoelpunt van De Petter. Jonas De Roeck zag het leer (onterecht) over de lijn.

STVV in play-off 2

Had deze wedstrijd dan toch nog iets te bieden? Zat het venijn andermaal in de staart? Beide trainers brachten in ieder geval vers bloed tussen de lijnen, maar het spelbeeld bleef onveranderd. Het publiek kreeg de handen niet op mekaar voor een mooi opgezette aanval. Het was letterlijk bibberen en beven tot het laatste fluitsignaal van een onzichtbare Jan Boterberg. Door het gelijkspel wipt Anderlecht over de Zebra’s naar de tweede plaats. STVV mag definitief een kruis maken over deelname aan play-off 1.