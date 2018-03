AA Gent scoort in 93e minuut maar verliest in 96e minuut tegen KV Oostende

Spektakel alom in de Ghelamco Arena, waar AA Gent het zaterdagavond opnam tegen KV Oostende. Bij het ingaan van de extra tijd stond het nog 1-2: Yaremchuk bracht de Buffalo’s op gelijke hoogte, maar in de 95ste minuut bezorgde Zivkovic de bezoekers alsnog de drie punten. Het werd uiteindelijk 2-3. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

“Visser, stop ermee”, zong de Ghelamco Arena aan het adres van een niet altijd even doortastende scheidsrechter. Maar dat was AA Gent evenmin. In een dolle slotfase slikte AA Gent een ongelukkig doelpunt waardoor het na een reeks van tien thuismatchen zonder nederlaag gestuit zag. Voor het eerst sinds september, voor het eerst onder Yves Vanderhaeghe, weet de Ghelamco Arena weer wat verliezen is. De signalen van de jongste weken – een te slap begin – resulteerden dit keer in een 2-3-nederlaag tegen KV Oostende, voor wie dit een eindeseizoenswedstrijd werd.

Nochtans verdwenen niet minder dan vier spelers uit de ploeg die op Waasland-Beveren een belabberde eerste helft speelde. Andrijasevic, Rosted en Janga kwamen naast hun trainer te zitten, net als Dejaegere. Die laatste omdat hij negen gele kaarten achter zich aansleept en er volgend weekend een topper op Genk te spelen valt. Chakvetadze kreeg daardoor zijn eerste basisplaats. De Georgiër moest samen met Kubo diepste spits Syllah proberen te bevoorraden. Met wisselend succes. AA Gent domineerde de eerste helft maar een half dozijn afstandsschoten onderstreepten de onmacht om een voldragen aanval in elkaar te boksen. Als de zestien van Dutoit dan toch even werd binnengedrongen, ontbrak koelbloedigheid. Yaremchuk stootte door maar leverde iets af tussen een schot en een voorzet. Niets dus. Idem voor Kubo die de achterlijn haalde maar de bal evenmin voor doel kreeg.

KV Oostende had niets te redden of het moest het vel van trainer Adnan Custovic zijn, wiens toekomst sinds de nieuwe bewindsvoerders onzeker oogt. De kustploeg, met Jali voor de geschorste Nkaka, zakte diep in maar oogde op elke counter wel dreigend. Gelukkig voor Gent werd doldwaas uitkomen van Kalinic niet afgestraft. En waren Gigot en Verstraete op gepaste momenten een stapje sneller. Toch stond het 0-1 bij de rust. Scheidsrechter Visser oordeelde dat Kubo handspel pleegde op een aangeschoten bal. Gano zette de penalty om.

Hakje Akpala

De thuisploeg voerde de druk om. Kalu zag een bal voor de lijn gekeerd door Capon. Het publiek ging de ref viseren. Zeker toen Bjelica een bal zelf tegen de onderkant van zijn elleboog caprioleerde, schreeuwde de Ghelamco Arena moord en brand. Ten onrechte. Dan verdiende het slappe afwerken van Syllah, spits zonder vertrouwen, meer ergernis.

Ook bij Vanderhaeghe, die in nauwelijks drie minuten drie wissels doorvoerde. Gingen eraf: Chakvetadze, die slechts flitsen toonde, Syllah en Kubo, die zo mogelijk nog minder toonden. De kentering met Andrijasevic, Janga en Simon bleef uit. Nog voor ze warm waren gelopen, scoorde KVO weer via een heerlijk hakje van Akpala waar Kalinic zich op verkeek: 0-2. Ballen de zestien in pompen, het leverde toch een doelpunt op voor de Buffalo’s. Janga worstelde zich voorbij Lombaerts en duwde de 1-2 binnen. De druk steeg, de ergernis over de ref ook. Tot hij in de slotminuut de bal op de stip legde omdat Vandendriessche Asare de weg versperde. Terecht, en Yaremchuk verzilverde de kans 2-2. Maar het venijn zat in de staart. Diep in de toegevoe”gde tijd zelfs: een schot van Zikovic week af op Foket en verdween voorbij Kalinic. Voor AA Gent is de tweede plaats weer wat verder weg.