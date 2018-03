Club Brugge sloopt de bus van KV Kortrijk pas in de tweede helft, Kerels doen slechte zaak in strijd om Play-off I

Club Brugge heeft op speeldag 29 van de Jupiler Pro League een heel goede zaak gedaan. Het won in eigen huis met 2-1 van een ultradefensief KV Kortrijk, Limbombe zorgde pas diep in de tweede helft voor de beslissing. Club Brugge behoudt zo haar voorsprong in de top van het klassement, een ticket voor Play-off I is voor de buren uit Kortrijk plots heel ver weg.

Op papier is Club Brugge over het hele seizoen bekeken nog steeds de meest efficiënte ploeg van het land, maar daar was tegen KV Kortrijk niets van te merken. Blauw-zwart morste met de kansen, scoorde dan toch, liet Kortrijk via een strafschop terug komen en moest wachten tot minuut tachtig vooraleer Anthony Limbombe de zege veiligstelde. 2-1. Club kan nog winnen.

“Deze zomer vertrek ik.” Als het lot wat tegen zit, achtervolgt zo’n uitspraak je. Dan ga je na je ambities uitgesproken te hebben plots minder spelen, zit alles tegen en gaan de fans bij elk foutje dat je maakt al wat sneller mokkeren. Het leek Abdoulay Diaby te gaan overkomen. Wat speelde die een dramatische eerste helft tegen KV Kortrijk. Veel misverstandjes, paar slechte controles, een dozijn foute passes, op de koop toe nog eens een doelrijpe kans tegen de paal gestampt.

Foto: Photo News

Een halve dag nadat hij in Het Nieuwsblad zijn ambities had uitgesproken om volgende zomer een stapje hogerop te zetten, leek het lot hem te zullen tarten. Het hielp natuurlijk niet dat zijn ploegmaats uit vijf, zes grote kansen ook vergaten te scoren. Het publiek schuifelde al wat meer op hun zitjes, Diaby was een makkelijke kop van jut.

Limbombe met winning goal

Tot vijf minuten in de tweede helft. Tot Hans Vanaken een zoveelste bal recupereerde op het middenveld en Diaby op snelheid weggestuurd kon worden. Oog in oog met Thomas Kaminski faalde hij deze keer niet. Armpjes breed naast het lichaam, ingetogen gevierd, meteen zijn gram gehaald. Voor het eerst in een maand scoorde hij nog eens. Een nodige goal. Na zijn treffer ging Club immers vrolijk door met het missen van haar kansen. Op het eerste zicht geen erg omdat Kortrijk zelf amper tegen prikte, maar dat veranderde toen Brandon Mechele Abdul Ajagun neerhaalde in de zestien. Jovan Stojanovic nam het cadeau maar wat graag in ontvangst. 1-1. Jan Breydel verstomd. De spelers op het veld helemaal verbaasd.

Foto: BELGA

Ook het dozijn Brugse kansen dat nog volgde, werden vakkundig de nek omgewrongen. Een handsbal van Erik Palmer-Brown werd door scheidsrechter Wim Smet niet opgemerkt. Een vijfde gelijkspel op rij leek in de maak tot Anthony Limbombe tien minuten voor tijd toch één van die vele, vele kansen wist af te werken. Ruud Vormer had nog een strafschop moeten krijgen, maar daar had Kortrijk helemaal op het eind ook nog recht op. Maar Club won dus, nog maar voor de tweede keer in 2018. Voor Kortrijk wordt Play-off 1 halen nu een bijzonder lastige zaak.