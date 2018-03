Antwerp blijft op koers voor Play-off 1 ondanks spookpenalty

Antwerp blijft kans maken op een plek bij de eerste zes in de Jupiler Pro League. In eigen huis wonnen ze met 2-0 van Eupen, maar vooral het tweede doelpunt deed heel wat stof opwaaien bij de bezoekers. Valiente haalde Buta duidelijk buiten de zestien onderuit, maar ref Bart Vertenten legde de bal toch op de stip. De Panda’s konden in de tweede helft niets meer tegen de achterstand doen en zakken op basis van het doelsaldo opnieuw naar de laatste plek in het klassement.

Met een videoref op de Bosuil had niet Eupen, maar nog steeds KV Mechelen op de laatste plaats gestaan in de Jupiler Pro League. Door het 2-0 verlies op het veld van Antwerp heeft Eupen nu een slechter doelsaldo heeft dan KV Mechelen. Eén doelpuntje slechter. En dat ene doelpuntje was net een strafschop die er geen had mogen zijn.

Een week lang is er gediscussieerd over de aanwezigheid van een videoref op de twee laatste wedstrijden van degradatiekandidaten Eupen en KV Mechelen. De Pro League had dat graag zo gezien. Maar omdat er slechts twee busjes zijn en er al eentje richting Waregem moest voor Zulte Waregem - Anderlecht ging dat plan niet door. En je zal altijd zien dat er net in zo’n geval een videoref nodig is waar die er niet is. Dat was zo op de Bosuil. Het tweede doelpunt van Antwerp – dat Eupen helemaal de adem afsneed – kwam er via een strafschop die nooit een strafschop had mogen zijn. Valiente maakte een overtreding op Buta buiten de zestien, maar scheidsrechter Bart Vertenten legde de bal – op aangeven van zijn asssistent – toch op de stip. Gevolg: 2-0 en veel gezeur bij Eupen. Zeker omdat nu net door dat ene doelpunt KV Mechelen over hen springt. En dat met nog één wedstrijd te spelen.

Klagen

Eupen heeft recht om te klagen over die beslissing, maar het mag ook best klagen over het eigen spel op het veld van Antwerp. Want de ploeg presteerde zeer zwak. De geschorste Antwerp-trainer Laszlo Bölöni bracht ten opzichte van vorige week zes nieuwe spelers tussen de lijnen. Drie noodgedwongen wissels door de schorsing van Batubinsika en de blessures van Van Damme en Sall. Maar met de terugkeer van Aurélio Buta, Alexander Corryn, Matheus Borges, Geoffry Hairemans, Ivo Rodrigues en William Owusu in de ploeg stond er wel opnieuw het geraamte van de ploeg die het voor Nieuwjaar zo goed deed. En dat zag je er ook aan. Het spel van Antwerp oogde weer vertrouwd. Onder impuls van een sterke Limbombe kreeg Antwerp ook de beste kansen. Een kopbal van Owusu ging over, een valse bots hield Rodrigues van een doelpunt op voorzet van Limbombe en opnieuw Rodrigues vond Eupen-doelman Van Crombrugge op zijn weg.

Op rozen

Antwerp kwam dan ook verdiend op voorsprong via Haroun. Nog voor het halfuur zat het zelfs helemaal op rozen door een strafschopdoelpunt van Limbombe. Alleen had die bal nooit op de stip gemogen, want de fout van Valiente op Buta gebeurde buiten de zestien. Maar dat deerde Antwerp niet om door te blijven gaan op dat elan. Een schicht van Hairemans ging nipt over en Van Crombrugge had voor rust nog twee goede reddingen in huis op kopballen van Rodrigues en Owusu.

Eupen was wel gekomen om aan te vallen, want net als de afgelopen weken koos Malélélé niet voor een vijfmans-, maar een viermansdefensie, alleen kwam er van dat aanvallen niet veel in huis. In de hele eerste helft speelde het geen enkele kans bij elkaar.

Eerste Eupense kans

Na de rust zagen we eenzelfde spelbeeld. Van Crombrugge moest ingrijpen op pogingen van Rodrigues en Owusu en een schot van Hairemans week af in corner. De eerste kans van Eupen kwam er pas in minuut 71 via Ocansey en die was niet eens tussen de palen. Dat eerste schot tussen de palen kwam er pas in minuut 85, maar Bolat pakte de bal van Luis Garcia al bij al vrij makkelijk.