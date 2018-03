KV Kortrijk wint vlot van Charleroi, maar grijpt naast Play-off I

KV Kortrijk heeft in extremis naast een plaats in Play-off I gegrepen. Het zag er nochtans lang goed uit voor de Kerels, die al vroeg op voorsprong kwamen via Chevalier. Perbet legde nog voor de rust de 2-0 eindstand vast. Doordat Standard alsnog ging winnen bij KV Oostende grijpt Kortrijk echter naast een plekje in Play-off I. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!