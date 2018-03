Sensatie in Eupen: Panda’s redden zich na onwaarschijnlijk slotkwartier met vier doelpunten

Eupen speelt ook volgend seizoen in Eerste klasse. In een onwaarschijnlijk slotkwartier ging het van 0-0 naar 4-0 tegen Moeskroen. Yuta Toyokawa – wie? – maakte zich als invaller onsterfelijk met drie doelpunten en één assist. Arigato Yuta, klonk het aan de Kehrweg. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

‘Sturm und Drang’ staat duidelijk niet in het woordenboek van Claude Makelélé. De koele Fransman hield Mbaye Leye, topschutter en de meest ervaren man bij Eupen, opnieuw uit zijn selectie en liet zijn team voorzichtig aan de match beginnen. Moeskroen leek niet van plan om cadeaus uit te delen en startte het beste aan de wedstrijd zonder grote kansen te versieren. De beste poging van Rotariu vloog net niet over he dak van de tribune.

Lees hier alles over de slotspeeldag in de Jupiler Pro League

Halfweg de eerste helft leek Eupen eindelijk te beseffen dat een gelijkspel niet zou volstaan om het behoud af te dwingen. De thuisploeg versierde de ene na de andere corner en kwam een paar keer dicht bij het openingsdoelpunt. Een vrije trap van Luis Garcia dwarrelde net naast de verste paal, Koné mikte een goede kans over en Werner moest uitpakken met een prima save op een gekruist schot van Raspentino. Met een 0-0 ruststand had Moeskroen (en vooral KV Mechelen) dus niet te klagen.

Zo zien de Play-offs eruit

Na de rust bleef Eupen drukken maar versierde Moeskroen op de counter de betere kansen. Rotariu liet twee uitstekende mogelijkheden liggen om de thuisploeg het nekschot te geven nadat KV Mechelen op 2-0 was gekomen. Makelélé reageerde met de inbreng van Toyokawa en Lazare. De laatste zette Ocansey met zijn eerste balcontact op weg naar de 1-0 maar het doelpunt werd terecht afgekeurd voor nipt buitenspel.

Ommekeer

De andere invaller gaf een dik kwartier voor het einde het startschot voor een onwaarschijnlijke ommekeer. De jonge Japanner zette zijn hoofd tegen een vrije trap van Luis Garcia en zorgde voor het doelpunt van de hoop. Eupen geloofde ineens weer vol in zijn kansen en belegerde het doel van Werner. De doelman van Moeskroen hield Koné van een snelle 2-0 maar was een minuutje later kansloos op een fraaie trap van Luis Garcia: 2-0. Aan één doelpuntje had Eupen nu genoeg om zich te redden. Het doel van Moeskroen werd belegerd en vier minuten later lag de bal er al opnieuw in. Weer was Luis Garcia de aangever, weer was Toyokawa de killer van dienst: 3-0 en Eupen nu virtueel gered. Een minuut voor tijd zorgde Toyokawa voor de definitieve zekerheid na dramatisch uitverdedigen van Diedhiou.

Na affluiten bleven de spelers van Eupen nog twee minuten in spanning wachten op het laatste fluitsignaal in Mechelen. Toen dat er kwam barstte het feest aan de Kehrweg in alle hevigheid los met supersub Yuta Toyokawa, 23 jaar en nog maar twee maanden in België, als grote volksheld. Bij KV Mechelen hadden ze tot voor vandaag wellicht nog nooit van hem gehoord. Na vandaag zullen ze hem wellicht nooit meer vergeten/vergeven.