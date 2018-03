Anderlecht wint met negen man en veroordeelt Antwerp tot Play-off II

Antwerp zal in haar eerste seizoen op het hoogste niveau niet uitkomen in Play-off I. The Great Old kreeg tegen Anderlecht nochtans een uitgelezen kans op winst nadat Leander Dendoncker al na twee minuten rood pakte, maar Anderlecht hield stand in eigen huis: het werd 2-1. Teodorczyk opende de score, maar Limbombe stelde gelijk. In de tweede helft besliste Ganvoula de wedstrijd vanaf de stip. Anderlecht zelfs met z’n negenen nadat Adrien Trebel in het slot ook nog rood pakte. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!