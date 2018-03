Genk gaat in eigen huis onderuit tegen sterk AA Gent, maar mag toch naar Play-off I

Racing Genk heeft de reguliere fase van de Jupiler Pro League met een valse noot afgesloten. De Limburgers gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen AA Gent: de Buffalo’s kwamen op voorsprong via Verstraete en Kalu, in het slot milderde Trossard nog. Genk mag wel naar Play-off I, waar het AA Gent opnieuw zal ontmoeten. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!