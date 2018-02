Cercle Brugge verzekert zich van tweede periodetitel na gelijkspel tegen Union

Cercle Brugge heeft 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Union. Cercle kwam al na twee minuten op voorsprong via Crysan, na een kwartier spelen maakte Kabasele gelijk voor Union St. Gillis. Daarna werd er niet meer gescoord, maar toch mocht Cercle vieren. Door het gelijkspel is de Vereniging zeker van de tweede periodetitel, op één speeldag van het einde. Het speelt de finale van de Proximus League tegen Beerschot Wilrijk, de winnaar promoveert naar de Jupiler Pro League.

In de stand van de tweede periode telt Cercle 26 punten. Eerste achtervolgers Lierse (21 ptn) en OH Leuven (19 ptn) kunnen het team van trainer Frank Vercauteren niet meer bijbenen. Union is vierde met 17 punten. Met de kelderkraker tussen Westerlo en Tubeke wordt de 27e speeldag in de Proximus League (1B) zondag afgesloten.

Foto: Photo News

Eerst op het Kiel

In het weekend van 4 maart vindt de eerste finalewedstrijd. Doordat Cercle won en Beerschot Wilrijk gelijk speelde, heeft de Vereniging over het hele seizoen het meeste punten verzameld. Als gevolg daarvan krijgen zij het thuisvoordeel in de terugwedstrijd, die in het weekend van 11 maart zal worden afgewerkt. De heenwedstrijd vindt dus plaats op het Kiel.