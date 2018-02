Wie anders dan Harry Kane beslist Londense derby met 101ste goal

Harry Kane heeft Tottenham naar de zege in de North London Derby gekopt. De Engelse spits kopte tegen Arsenal het enige doelpunt van de match perfect in het hoekje waardoor de Spurs voorlopig naar een derde plek in de Premier League springen. Voor Arsenal dreigt Europees voetbal zelfs onhaalbaar te worden na de nederlaag.

Met Jan Vertonghen en Moussa Dembele stonden er twee Belgen aan de aftrap van de Noord-Londense Derby tussen Tottenham en Arsenal. Dat zouden er drie kunnen zijn nadat Toby Alderweireld afgelopen week negentig minuten wist vol te maken in de beker, maar coach Mauricio Pochettino hield de Rode Duivel nog op de bank.

En vanop die bank zag Alderweireld een lamentabele eerste helft met amper kansen. Harry Kane kon tegen de aartsrivaal zijn 101ste doelpunt maken, maar verder dan een slap kopballetje kwam de Engelse spits in de eerste 45 minuten niet.

Maar in de tweede helft was het wel meteen raak voor de topspits. Davis leverde een perfecte assist af en Kane kopte het leer perfect in het hoekje: 1-0. Een doelpunt dat duidelijke een bevrijdend effect had, want in de daaropvolgende minuten had hij zowaar een hattrick kunnen volmaken. Was het niet dat hij net naast kopte en daarna een volley recht op Arsenal-doelman Petr Cech richtte.

En Arsenal? Dat kwam af en toe onder de druk van Tottenham onderuit. Na 67 minuten kon Wilshere vrij aanleggen, maar Lloris zweefde het geplaatste schot knap uit de verste hoek. Maar daarna was het de weer Tottenham dat de klok sloeg en hadden de bezoekers geluk dat Son, Dele en Trippier drie uitstekende kansen lieten liggen om de score nog uit te diepen.

Bijna brak hen dat nog zuur op toen Lacazette dé kans op de gelijkmaker voorbij de verste paal tikte. Het bleef dus 1-0 en met de verdiende driepunter komt Tottenham voorlopig op een derde plek terecht, met zeven punten voorsprong op The Gunners.