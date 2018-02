Lukaku loodst United langs Chelsea met eerste goal in topwedstrijd en assist, ook Hazard geeft assist

Voor Lukaku zal deze goede prestatie een verademing geweest zijn, want de 24-jarige spits had het de laatste weken niet altijd even gemakkelijk. Zijn doelpunt van zondag is ook pas de eerste die hij dit seizoen scoort tegen een club uit de huidige top acht van de Premier League: een bizarre statistiek. United deelt door de zege een belangrijke tik uit aan Chelsea, dat nu op zes punten achterstand volgt van de Mancunians. Manchester United staat nu tweede op dertien punten van competitieleider en stadsgenoot Manchester City, Chelsea staat vierde.

